В 2025 году в Адыгее привели в нормативное состояние 70 км дорог

С весны 2025 года в Адыгее приведены к нормативам 26 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью порядка 70 км. Об этом сообщил журналистам начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрий Бороненко. По его словам, работы на всех объектах выполнены в срок и с хорошим качеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фото: нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В частности, по данным пресс-службы нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Майкопе в текущем году отремонтированы семь участков дорог общей протяженностью более 3 км. Речь идет об улицах: 2-я Крестьянская, Юбилейная, Гагарина, Привокзальная, Свободы, Луговая, а также подъездной дороге к Центру культурного развития в хуторе Гавердовский. В 2026 году в Майкопе планируют обновить 900 м дорожного полотна по улице Гоголя.

В Яблоновском до конца года планируют завершить реконструкцию трех участков дорог протяженностью более 2 км. Это улицы Юбилейная, Свободы и Калинина. Ранее в поселке реконструировали 800 м улицы Совхозной.

В ближайшее время планируется завершить ремонтные работы на мосту через реку Фарс на подъезде к станице Дондуковской в Гиагинском районе. Ранее в Адыгее привели в нормативное состояние мост через реку Псенафа между станицей Некрасовской и аулом Хатукай в Красногвардейском районе. Также завершены работы на мосту через Чибийский канал на дороге Яблоновский — Дамба Шапсугского водохранилища, и на мосту через реку Працюха между Курджипской и Дагестанской в Майкопском районе. Кроме того, отремонтирован мост через канал на автодороге между Майским и Натырбово в Кошехабльском районе.

Василий Хитрых