«Магнит Косметик» открывает флагманский бьюти-стор «М.Кос» в Краснодаре

Розничная сеть «Магнит Косметик» 15 ноября откроет в Краснодаре флагманский бьюти-стор «М.Кос» с премиальной косметикой, AR-технологиями и услугами визажистов. Об этом сообщает пресс-служба «Магнита».

Торговая точка расположена на улице Красной, 85. Площадь магазина составляет 130 кв. м, ассортимент будет включать около 8 тыс. позиций. Бьюти-флагман отличается премиальным предложением и специализацией на товарах для красоты: парфюмерии, уходовой и декоративной косметике, средствах для волос. В магазине будет представлена продукция российских производителей и популярные зарубежные бренды, включая премиум-сегмент. Покупателям предоставят консультации бьюти-экспертов для персонального подбора косметики и услуги визажистов.

В зале установлено умное зеркало с функцией BeautyScan. Эта система на основе искусственного интеллекта позволяет клиентам тестировать декоративную косметику с помощью дополненной реальности (AR), а также подбирать уходовые и декоративные средства, учитывая индивидуальные предпочтения.

Первый флагманский бьюти-стор заработал в июле в московском районе Хамовники. До конца 2025 года ритейлер намерен запустить еще до семи флагманских магазинов и бьюти-сторов «M.Кос» в крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Сочи.

Алина Зорина