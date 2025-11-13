Главные новости за 13 ноября. Кавказ

Правительство России списывает Ставропольскому краю и Дагестану 1,2 млрд руб. бюджетных кредитов до конца 2025 года.

Житель Акушинского района Дагестана получил девять лет колонии за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) 22-летней давности. В декабре 2003 года осужденный ехал на такси из Махачкалы в Ставропольский край. Между фигурантом и водителем произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента из самодельного пистолета.

Генеральный директор строительной фирмы-застройщика ООО «НСК Сатурн» в Кабардино-Балкарии обманул дольщиков на 56 млн руб. В период с августа 2018 по ноябрь 2023 года обвиняемый незаконно привлек деньги граждан для строительства многоквартирных домов. Однако вместо договора долевого строительства он заключал договор займа.

В инфекционную больницу в Махачкале с признаками пищевого отравления поступили 12 человек. Среди пострадавших — шесть детей и восемь взрослых. ЧП случилось 12 ноября.

В школу №34 в Ставрополе закрыли на карантин из-за выявленного случая внебольничной пневмонии. Ограничения ввели до 14 ноября.

Новым руководителем подразделения министерства внутренних дел по Республике Дагестан — заместителем министра внутренних дел по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник полиции Ахмед Баталиев.