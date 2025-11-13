В Махачкале 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

В инфекционную больницу в Махачкале с признаками пищевого отравления поступили 12 человек. Среди пострадавших — шесть детей и восемь взрослых, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», по предварительным данным, все заболевшие накануне посещали одно из кафе города, где употребляли пищу. Эпидемиологическое расследование показало, что источником заражения могла стать еда, приготовленная в конкретном кафе Махачкалы. Ведомство проверяет соблюдение санитарных норм, качество продуктов и условия хранения пищи в заведении.

Мария Хоперская