В Дагестане назначен заместитель министра республиканского МВД

Новым руководителем подразделения министерства внутренних дел по Республике Дагестан — заместителем министра внутренних дел по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник полиции Ахмед Баталиев. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

Господина Баталиева с назначением на должность поздравил министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов.

Наталья Белоштейн