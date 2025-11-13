Директор строительной фирмы в КБР обманул дольщиков на 56 млн рублей

Генеральный директор строительной фирмы-застройщика ООО «НСК Сатурн» в Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела о привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенном в особо крупном размере (ч.2 ст.200.3 УК РФ) и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, в период с августа 2018 по ноябрь 2023 года обвиняемый незаконно привлек деньги граждан для строительства многоквартирных домов. Однако вместо договора долевого строительства он заключал договор займа. От 50 граждан застройщик получил 56 млн руб.

Кроме того, фигурант получил от одного из граждан 1,5 млн руб. якобы в счет покупки квартиры. При этом никаких обязательств злоумышленник не выполнил, строительство и ввод в эксплуатацию жилья не осуществил.

На имущество обвиняемого (на сумму 94 млн руб.) наложили арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская