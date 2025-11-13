Средства ПВО сбили 12 дронов над Черным морем и Крымом

Дежурные силы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 12 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 16:00 до 18:00 мск средствами ПВО было уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из которых 11 сбиты над Черным морем, один — над территорией Республики Крым, а еще два — над Курской областью.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

С 23:00 до 08:00 над Кубанью сбили пять беспилотников, а над Черным морем — 17. Семь БПЛА уничтожили над Крымом. Эти беспилотники были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Всего за ночь в России уничтожили 130 украинских БПЛА.

Официальные источники подчеркивают, что силы ПВО продолжают нести круглосуточное дежурство и обеспечивают безопасность воздушного пространства страны.

Мария Удовик