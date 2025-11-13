Над Краснодарским краем и Черным морем сбили 22 БПЛА
Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря ликвидировали 22 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
В период с 23:00 до 08:00 над Кубанью сбили 5 беспилотников, над акваторией Черного моря — 17. Еще 7 БПЛА уничтожили над Республикой Крым. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО.
Всего над регионами России за ночь ликвидировали 130 украинских БПЛА.