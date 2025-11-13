Энтони Джошуа выходит на замену

Ютубер и боксер Джейк Пол, бой которого с чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе (до 61,2 кг) Джервонтой Дэвисом сорвался из-за того, что последний избил свою подругу, нашел себе нового оппонента. Им станет бывший лидер супертяжелого веса Энтони Джошуа. При этом британец почти вдвое тяжелее и на полторы головы выше Дэвиса. Бой намечен на декабрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой против Джейка Пола (на фото) даст Энтони Джошуа возможность перезапустить карьеру и неплохо заработать

Фото: Kevin Jairaj / Reuters Бой против Джейка Пола (на фото) даст Энтони Джошуа возможность перезапустить карьеру и неплохо заработать

Фото: Kevin Jairaj / Reuters

Американский боксер-ютубер Джейк Пол, бои которого, несмотря на то что на кону в них не стоят никакие титулы, стабильно превращаются в медийные хиты, готов выдать новое супершоу. Как сообщает The Guardian, Пол достиг договоренности о проведении матча с Энтони Джошуа, не так давно считавшимся королем супертяжелого веса. Источники издания утверждают, что все документы уже подписаны, а официальное объявление о бое будет сделано в следующий понедельник. Поединок планируется провести или 19 или 26 декабря в США.

Вообще-то Джейк Пол в нынешний уикенд должен был драться с другим соперником — чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Для Пола это был бы первый соперник, возможности которого не вызывают вопросов. Во всех предыдущих матчах оппонентами ютубера были либо спортсмены из смежных с боксом видов, либо давно сошедшие со сцены ветераны вроде Майка Тайсона или Хулио Сесара Чавеса-младшего. Но бой не состоялся. Дэвис, уже не раз ввязывавшийся в неприятности с законом, сделал это снова. В конце октября его бывшая девушка Кортни Россел подала иск, в котором обвинила спортсмена в побоях, в том числе с причинением серьезного вреда здоровью, незаконном ограничении свободы и похищении. Случившееся вызвало широкий резонанс, и Пол, объявивший себя защитником прав женщин, бой отменил, попутно назвав Дэвиса «натуральным куском ходячего мусора». Между тем срыв шоу, которое планировалось провести в Лас-Вегасе и которое собирался транслировать Netflix, грозил потерей значительных сумм, так что Пол начал поиски нового соперника. Тут-то очень кстати подвернулся Энтони Джошуа.

Откровенно говоря, драться с Полом для Джошуа, все еще не утратившего надежду на полноценное возобновление карьеры,— это шаг назад.

Известный эксперт по боксу Гарет Дэвис, слова которого приводит Daily Mail, заявил, что эта история «вредит наследию и репутации боксера, дважды становившегося чемпионом мира в супертяжелом весе». А известный британский боксер Дерек Чисора, на протяжении почти всего прошлого десятилетия входивший в топ-10 лучших тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec, отметил, что любой, кроме быстрого и убедительного нокаута в исполнении Джошуа, исход матча станет разочарованием для его фанов. Но у промоутера Джошуа Эдди Хирна, очевидно, другой взгляд на ситуацию. В недавнем интервью он говорил, что не планирует выпускать подопечного на ринг до 2026 года. «А если это случится в 2025-м, значит, оппонент будет из числа тех, о ком вы вообще не слышали. Разве что им окажется Джейк Пол,— отметил менеджер.— Энтони нужен разминочный поединок, прежде чем вернуться всерьез».

Бой против Джейка Пола для Джошуа как раз может считаться разминочным. Пол, даже если оставить за скобками разницу в боксерском потенциале его и соперника, вообще находится в весьма уязвимом положении. Готовился-то он к встрече с миниатюрным Дэвисом (боевой вес — 60,5 кг, рост — 166 см, размах рук — 171 см), а драться придется с гигантом. В последнем бою Джошуа весил 115 кг. Его рост составляет 198 см, а размах рук — 208 см. Пол тоже не малыш, но все же серьезно уступает Джошуа в габаритах — весит чуть более 100 кг, рост — 185 см, размах рук — 193 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Джошуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Энтони Джошуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Именно такой соперник Джошуа сейчас и нужен, чтобы перезапустить карьеру. Она у него вплоть до 2021 года складывалась отлично (единственная осечка случилась в июне 2019 года в бою против Энди Руиса, у которого Джошуа полгода спустя взял реванш). Но в последние годы он своих поклонников радовал нечасто. В 2021-м его побил Александр Усик, отнявший у британца титулы WBA, WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация). Год спустя украинский боксер побил Джошуа еще раз. Потом была попытка вернуть позиции, пара боев с соперниками средней руки и снова выход на чемпионский матч (за пояс IBF), и снова осечка — осенью прошлого года Джошуа уступил Дэниелу Дюбуа.

К еще одному возвращению 36-летний спортсмен решил, видимо, подойти осторожнее.

Шикарным бонусом к матчу с Полом для Джошуа станут и призовые. Пол, конечно, не лучший боксер, но деньги делать умеет. Считается, что его совокупный доход, полученный на ринге, уже превысил $100 млн. Почти половину от этой суммы — около $40 млн — ему принес бой с Тайсоном. Сам Железный Майк получил около $20 млн. Неплохо для почти 60-летнего ветерана. Джошуа вполне может рассчитывать на не меньшую сумму.

Александр Петров