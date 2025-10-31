Американский чемпион размялся на подруге

За две недели до выступления в одном из самых заметных поединков последних месяцев чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе (до 61,2 кг) Джервонта Дэвис влип в очень неприятную историю. Дэвиса, который должен драться с ютубером Джейком Полом, чьи успешные выступления против знаменитостей профессионального бокса превращаются в медийные суперхиты, обвинили в жестоком нападении на девушку с причинением серьезного вреда здоровью. Этот случай пополнил длинный список правонарушений, в том числе довольно серьезных, совершенных американцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джервонта Дэвис (сверху) умудряется совмещать свои спортивные успехи с историями с криминальным оттенком

Фото: Brynn Anderson / AP Джервонта Дэвис (сверху) умудряется совмещать свои спортивные успехи с историями с криминальным оттенком

Фото: Brynn Anderson / AP

О том, что против Джервонты Дэвиса подан иск в суд Майами, города, где он проживает, сообщил Baller Alert. Информацию подтвердили BoxingScene и ESPN. По их данным, истицей является бывшая девушка Дэвиса Кортни Россел. А обвиняет она его в целом ряде нарушений: побоях, в том числе с причинением серьезного вреда здоровью, как физическому, так и психологическому, незаконном ограничении свободы и похищении.

Из ее заявления следует, что речь идет о серии инцидентов, жертвой которых считает себя Кортни Россел, около пяти месяцев состоявшая в близких отношениях с боксером.

Первый датирован началом сентября, когда Джервонта Дэвис якобы угрожал убить подругу, обидевшись на то, что она не отвечает на его звонки. В конце месяца угрозы повторились — уже из-за подозрений в измене. Кроме того, во время встречи в ресторане Playa Miami Дэвис на глазах у посетителей принялся душить Россел.

В полицию она обратилась, правда, гораздо позже — лишь после того, что случилось 27 октября. По словам Кортни Россел, в этот день Джервонта Дэвис ворвался в стрип-клуб Tootsies, где она работает официанткой, и «атаковал» ее. Россел настаивает, что Дэвис проявил к ней исключительную жестокость, «протащив» по лестнице, через кухню и выход на задний двор, чтобы побить на парковке. Кроме того, на следующий день он прислал ей сообщение: «Я иду! К твоему дому». Кортни Россел интерпретировала его как намерение боксера продолжить избивать ее.

Возможно, в иных обстоятельствах новость об иске к Джервонте Дэвису не оказалась бы чересчур звучной, учитывая его бэкграунд. Этот боксер — настоящая знаменитость. В его послужном списке нет поражений, а на 30 побед приходится единственная ничья — в мартовском поединке против Ламонта Роуча. В рейтинге сильнейших бойцов мира вне зависимости от весовой категории BoxRec 30-летний Дэвис занимает десятое место. Но спортивные успехи он странным образом умудряется совмещать с регулярным попаданием в истории со скандальным или без оговорок криминальным оттенком. Он, можно сказать, постоянный клиент полицейских участков и судов, а список правонарушений, когда-либо допущенных Джервонтой Дэвисом, почти не уступает по размерам списку проведенных им боев.

Его неоднократно задерживали за драки и нападения на женщин. Наиболее свежее из них произошло летом, а мишенью Джервонты Дэвиса также была экс-подруга, мать его детей. Она, правда, в конце концов отказалась от претензий к Дэвису.

Однажды боксеру даже пришлось столкнуться с реальной угрозой надолго оказаться за решеткой. Туда его могло отправить ЧП, связанное с нарушением правил дорожного движения. В 2020 году на своем Lamborghini Urus, проскочив на красный сигнал светофора, Джервонта Дэвис протаранил другую машину. Четыре находившихся в ней человека, среди которых была беременная женщина, угодили в больницу. Дэвис отделался трехлетним условным сроком и 90 днями под домашним арестом. Однако он умудрился нарушить его условия и полтора месяца провел в тюрьме. Впрочем, все эти неприятности не мешали ему готовиться к матчам и сохранять форму.

Звучности неприятности нынешней придал неудачный для Джервонты Дэвиса тайминг. Дело в том, что через две недели, 14 ноября, он должен принять участие в поединке, который воспринимается как один из хитов сезона, несмотря на полуофициальный — «выставочный» — статус. Это матч в Майами против ютубера Джейка Пола. Пол в последние пару лет превратился в безусловного феномена спортивного рынка. Увлекшись боксом, популярный блогер сначала одолел нескольких представителей смешанных единоборств, а в 2024 году устроил особенное мероприятие. Он договорился о поединке с Майком Тайсоном, легендой бокса, и справился с ним, одолев по очкам. В июне 2025 года оппонентом Пола был бывший чемпион мира Хулио Сесар Чавес-младший. И он тоже проиграл блогеру по очкам.

Коммерческие успехи этих матчей были колоссальными.

Выяснилось, что ютубер, переквалифицировавшийся в боксера и нагло бьющий икон вида, привлекает публику ничуть не меньше, чем обычные суперзвезды.

Считается, что совокупный доход Джейка Пола, полученный на ринге, уже превысил $100 млн. Почти половину от этой суммы — около $40 млн — ему принес бой с Тайсоном, но и на Чавесе он заработал примерно $5 млн. А когда было объявлено о матче Пола против Джервонты Дэвиса, никто из экспертов не сомневался, что он может вылиться в еще один финансовый прорыв из-за особенности «афиши».

Во всех предыдущих боях возможности соперников Джейка Пола вызывали обоснованные сомнения. Ими были либо спортсмены из «смежных» с боксом видов, либо давно сошедшие со сцены ветераны вроде Тайсона и Чавеса. Джервонта Дэвис же — это боксер в самом расцвете сил.

Алексей Доспехов