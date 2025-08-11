И ниспослал ему блог

Известный британский боксер Энтони Джошуа, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), может провести матч против блогера Джейка Пола. Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, отметивший, что никогда не верил в то, что такой бой возможен, но теперь он ведет переговоры о его организации. Этот бой, считает господин Хирн, может стать одним из крупнейших в финансовом плане событий в истории бокса.

Джейк Пол (на фото) согласился на разделение призового фонда боя с Энтони Джошуа в пропорции 99 на 1 в пользу своего соперника

Фото: Harry How / Getty Images

Фото: Harry How / Getty Images

Энтони Джошуа, еще несколько лет назад считавшийся очевидным претендентом на звание короля тяжелого веса (британец за карьеру успел побывать чемпионом IBF, WBO, WBA, причем удерживая все пояса одновременно), но в итоге споткнувшийся на Александре Усике (украинец отнял у британца пояса в 2021 году, а в 2022-м еще раз побил его в матче-реванше), в следующем году может сойтись на ринге с 28-летним блогером Джейком Полом по прозвищу Трудный Ребенок.

Пол еще весной заявил, что хочет драться с Джошуа, отметив, что «надерет ему задницу, потому как тот не держит удар, не умеет драться и вообще он какой-то зажатый».

«Энтони, мы с тобой друзья, но я выбью из тебя душу»,— заявил Пол в своем шоу на YouTube. По словам Пола, Джошуа ему потом позвонил, и они решили, что бой нужно провести.

Поначалу слова Пола никто всерьез не воспринял. Промоутер британца Эдди Хирн говорил, что такому бою не бывать, потому как это просто несерьезно. Менеджер указывал на очевидную разницу в уровне бойцов. Да, у Джейка Пола есть неплохой рекорд (13 боев при 12 победах и 1 поражении), но все это были встречи или с непонятными соперниками, или с боксерами пусть и с именем, но лучшие годы которых остались позади.

Как, например, бой Джейка Пола против самого Майка Тайсона. Он прошел в ноябре прошлого года (Тайсону на тот момент было 58 лет), состоял из восьми раундов по две минуты, а, чтобы дать немолодой легенде шанс не упасть сразу, в бою использовались перчатки больше обычных.

Несмотря на несуразность, бой собрал более 70 тыс. зрителей на стадионе и транслировался Netflix, став самой рейтинговой трансляцией платформы. Джейк Пол, победивший решением судей, получил за тот бой $40 млн, Тайсон — $20 млн. Свой последний поединок Джейк Пол провел в июне против Хулио Сезара Чавеса-младшего (победил по очкам). Мексиканец в 2011–2012 годах владел титулом WBC в среднем весе (до 72,574 кг), но, потеряв его, на прежний уровень вернуться не сумел. После этого боя Пол впервые получил место в рейтинге одной из ведущих боксерских структур — WBA поставила его 14-м в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

«Мы живем в странном мире. Теперь я думаю, что Джейк Пол — очевидный претендент номер один на бой с Джошуа,— заявил Эдди Хирн Sky Sports.— И я верю в то, что мы проведем этот матч в начале 2026 года».

Господин Хирн отметил также, что уже прибыл в Нью-Йорк и ведет переговоры об организации поединка. По информации Sky Sports, бой пройдет в США, хотя логичнее было бы провести его в Великобритании, на Wembley, учитывая популярность Джошуа в его стране. Но не факт, что Британский совет по боксу разрешит его проведение, посчитав, что это может быть попросту небезопасно. Для Джейка Пола, разумеется.

В карьере Джошуа уже был опыт боя с бойцом, не имевшим заметного опыта на профессиональном ринге. Весной прошлого года он дрался с Фрэнсисом Нганну, который сделал карьеру в MMA, но пошел за деньгами в бокс. Так вот мощного Нганну Джошуа просто сложил пополам.

«Когда Джейк сказал, что собирается нокаутировать Энтони, я думал, что это рекламный трюк. Но чем больше я общаюсь с его командой, тем больше осознаю, что они всерьез в это верят. Это чертовски опасно! Полу следовало бы быть осторожнее в своих желаниях. Это уже не YouTube, не Disney, это всерьез,— отметил Эдди Хирн.— Общий посыл, который мы получаем от боксерского сообщества, таков: пожалуйста, Энтони, уничтожь этого молодого человека с тем, чтобы бокс мог прийти в норму».

В свою очередь, промоутер Джейка Пола Накиса Бидариан отметил, что не беспокоится за безопасность своего клиента. «Конечно, есть огромная разница в опыте между бойцами, к тому же Джошуа куда более опасный панчер, чем Тайсон в прошлом году. И я хотел бы дать Джейку максимум времени, чтобы подтянуть навыки. Но когда появляется шанс на что-то большое, им надо пользоваться. Второй раз он может и не выпасть»,— сказал господин Бидариан.

Упомянутый «шанс на что-то большое» есть у обоих участников потенциального шоу. Но если для Энтони Джошуа это в первую очередь деньги, то для Джейка Пола — возможность заработать репутацию настоящего боксера.

Что касается финансовой составляющей матча, то, по словам Эдди Хирна, он может стать одним из крупнейших событий в истории единоборств. Промоутер отметил, что его клиент может получить £100 млн. Прекрасный приз, учитывая, что у 35-летнего Джошуа карьера после поражения от Дэниела Дюбуа в бою за титул IBF осенью прошлого года (проиграв, британец упустил шанс на третий бой против Усика, который в июле 2025 года чемпионский пояс у Дюбуа отнял), похоже, окончательно перешла на нисходящую траекторию. Дополнительные £100 млн на банковском счету могли бы стать прекрасным ее завершением.

О мотивации Джейка Пола можно судить, ориентируясь на высказывания руководителя Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, одного из самых влиятельных людей в мире профессионального бокса. В эфире подкаста Tha Boxing Voice он заявил: «Я не против Джейка Пола лично, молодежь нам нужна. Я против некоторых боев, которые он проводит. Теперь вот я думаю о его матче с Джошуа. Что ж, если Энтони его уничтожит, у меня будет одной головной болью меньше. Но что, если проиграет Джошуа? Тогда с ним будет покончено. Но для меня будет очевидно, что Пол действительно заслуживает будущего в боксе. Учитывая, что ставки для бойцов несоизмеримы, я против раздела призового фонда 50 на 50. Я предложил Джейку вариант 99 на 1 в пользу Джошуа. Он согласился»,— сказал Турки Аль аш-Шейх. Иными словами, Джейк Пол готов отдать почти весь призовой фонд сопернику ради того, чтобы его, если повезет, стали воспринимать всерьез.

