Массы бою не помеха

Один из главных феноменов современного спортивного рынка — американский ютубер Джейк Пол, который, занявшись боксом, принялся побеждать знаменитостей и даже легенд бойцовских жанров, генерируя этими выступлениями огромные доходы,— впервые встретится с противником, находящимся не на закате карьеры или вообще давно закончившим ее, а с боксером в расцвете сил и с чемпионским титулом не в далеком прошлом, а в настоящем. В ноябре Пол проведет бой против соотечественника Джервонты Дэвиса, владельца звания Всемирной боксерской ассоциации (WBA), чрезвычайно востребованного у публики. Правда, это звание Дэвис добыл в легком весе (до 61,2 кг), в то время как блогер перед своим предыдущим поединком был на три десятка килограммов тяжелее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джейк Пол Фото: Al Bello / Getty Images Джервонта Дэвис станет для Джейка Пола первым соперником в расцвете сил и таланта, имеющим чемпионский титул Фото: Al Bello / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Джейк Пол Фото: Al Bello / Getty Images Джервонта Дэвис станет для Джейка Пола первым соперником в расцвете сил и таланта, имеющим чемпионский титул Фото: Al Bello / Getty Images

Представители Джейка Пола и Джервонты Дэвиса подтвердили информацию о том, что 14 ноября в Атланте они проведут друг с другом боксерский бой. Основным организатором события станет принадлежащая Полу промоутерская компания Most Valuable Promotions, а трансляция отдана Netflix, уже некоторое время плотно сотрудничающей с ним.

Формат поединка, например количество раундов, пока не определен. При этом, скорее всего, матч будет иметь статус «выставочного», то есть полуофициального: такие контролирующие профессиональный бокс структуры не учитывают при формировании своих классификаций. Однако, судя по вниманию, которое уделили новости ведущие североамериканские медиаресурсы, на спрос на бой эта формальность никак не повлияет — интерес к нему крайне высок.

Впрочем, ничего странного.

Дело в том, что Джейк Пол уже превратился в безусловный феномен спортивного рынка.

В начале нынешнего десятилетия известный блогер уже с двумя десятками миллионов подписчиков на YouTube вдруг увлекся боксом и принялся проводить бои с теми, для кого он является не хобби, а профессией. Оказалось, что Пол неплох в новом жанре, который вскоре стал основным и для него. Он одолел нескольких представителей смешанных единоборств с громкими именами вроде Тайрона Вудли, Андерсона Силвы, Бена Аскрена и Нейта Диаса, а остающееся до сих пор единственным поражение потерпел в 2023 году от опытного британского боксера Томми Фьюри. И то поединок с ним вышел практически равным.

А в 2024 году Джейк Пол устроил совсем особенное мероприятие. Он договорился о поединке с Майком Тайсоном, одной из ярчайших легенд бокса, и справился с ним, одолев по очкам.

Предыдущий бой Пол провел в июне. В нем его оппонентом был бывший чемпион мира Хулио Сесар Чавес-младший. И он тоже проиграл блогеру по очкам, причем перевес Пола был весьма значительным.

Успехи коммерческие этих выступлений даже превосходили чисто спортивные. Выяснилось, что ютубер, переквалифицировавшийся в боксера и нагло бьющий икон вида, привлекает публику ничуть не меньше, чем обычные суперзвезды. Считается, что совокупный доход Джейка Пола, полученный на ринге, уже превысил $100 млн. Почти половину от этой суммы — около $40 млн — ему принес бой с Тайсоном, но и на Чавесе он заработал примерно $5 млн. Даже по меркам чемпионских боев такой гонорар выглядит высоким.

ESPN не сомневается, что ожидания финансового прорыва были основным драйвером и в переговорах между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. А серьезные надежды на то, что он случится, связаны с одной особенностью «афиши» поединка.

Во всех предыдущих, в которых участвовал Пол, возможности его оппонентов вызывали обоснованные сомнения. Сначала ими были спортсмены из смешанных единоборств, для которых боксерские навыки, строго говоря, являются подсобными, а в последних боях — те, кто при всем желании не мог набрать пристойную форму. Майк Тайсон вышел на поединок против Джейка Пола 58-летним мужчиной с множеством болезней, который не появлялся на ринге в официальных матчах без малого 20 лет.

Хулио Сесар Чавес-младший гораздо моложе. Но и пик мексиканца позади: он миновал его еще в первой половине прошлого десятилетия. Более того, все знали про то, что у него громадные проблемы с соблюдением режима и закона. Они вылились в арест Чавеса мексиканскими властями по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков и оружия в интересах картеля Синалоа (см. “Ъ” от 21 августа).

Именно из-за этих нюансов боксерский мир в целом негативно воспринял решение WBA включить Пола после выигрыша у Хулио Сесара Чавеса в топ-15 своего рейтинга, куда обычно попадают лишь бойцы с исключительно солидным бэкграундом.

К Джервонте Дэвису, которого с Чавесом объединяет разве что умение влипать в скандальные истории (хотя обвинения в побоях, нанесенных подруге, естественно, ерунда в сравнении с обвинениями в причастности к наркотрафику), придраться никак не выходит. В свои 30 он находится в расцвете сил и имеет шикарный послужной список. В нем на 30 побед приходится одна ничья — она была зафиксирована в поединке Дэвиса против Ламонта Роуча в марте этого года. Но ее сложно назвать осечкой. Джервонта Дэвис сохранил титул чемпиона WBA в легком весе (до 61,2 кг), а также почетные позиции в различных независимых классификациях сильнейших боксеров вне зависимости от категории. Скажем, в классификации BoxRec он в данный момент девятый.

С востребованностью у публики у Дэвиса тоже все в полном порядке. Его бои редко когда демонстрируют скромные финансовые итоги. А поединок Дэвиса в 2023 году против Райана Гарсии вошел в первую пятерку по размерам поступлений от продажи билетов среди всех, которые когда-либо проводились в США. Они составили $22,8 млн.

Есть лишь один фактор, придающий оттенок неоднозначности ноябрьскому поединку. Непонятно, в каком весе будут драться соперники. Легкий для Джервонты Дэвиса — это, кажется, предельная или близкая к предельной категория. До этого он бился в тех, что ниже нее. Что касается Джейка Пола, то он гораздо крупнее оппонента. Бой с Чавесом прошел в рамках первого тяжелого (до 90,7 кг) веса.

Однако, анонсируя поединок, ютубер, разумеется, предпочел сделать акцент не на этой чудовищной в действительности разнице, а на заслугах и репутации своего соперника, который благодаря агрессивному стилю заработал прозвище Танк. Джейк Пол пообещал, что, чтобы «надрать ему задницу», трансформируется в «ФПВ-дрон».

Алексей Доспехов