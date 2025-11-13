Главные новости к утру 13 ноября

Президент США Дональд Трамп подписал временный закон о продлении финансирования правительства, который позволит федеральным учреждениям возобновить работу до 30 января. За этот период Конгресс должен подготовить полноценный бюджетный законопроект.

Евросоюз и Международный валютный фонд посчитали, что выделять Киеву регулярные займы путем оказания макрофинансовой помощи больше нельзя, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Новые формы финансирования должны иметь характеристики, схожие с субсидированием, добавил он.

Страны G7 усиливают экономическое давление на Россию, а также рассматривают дополнительные меры в отношении стран и организаций, которые помогают Москве финансировать военные действия. Об этом заявили в «Группе семи» по итогам встречи министров иностранных дел.

США вывели из-под санкций строящуюся атомную электростанцию «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит «Росатом». Это необходимо, чтобы Будапешт обрел энергетическую независимость, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В Оренбурге сгорела крыша многоквартирного дома, эвакуированы более 200 человек.