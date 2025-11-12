Пожар охватил крышу жилого дома в Оренбурге

В Оренбурге загорелась кровля жилого дома в Больничном проезде, предварительная площадь пожара — тысяча квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасательные службы эвакуировали 220 человек, в их числе 48 детей. Кто-то вышел сам, кому-то понадобилась помощь спасателей. Спасено пять человек, один — травмирован. К тушению пожара привлечены 56 человек и 22 единицы техники.

Создан штаб пожаротушения, на место происшествия прибыл врио мэра Оренбурга Альберт Юмадилов.