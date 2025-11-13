США позволят России достроить АЭС в Венгрии

США вывели из-под санкций строящуюся атомную электростанцию «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит «Росатом». Это необходимо, чтобы Будапешт обрел энергетическую независимость, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Она уже строится, и им (венграм.— "Ъ") нужно ее достроить. Поскольку проект разработан и возводится российской компанией, мы хотим, чтобы они смогли его закончить»,— сказал господин Рубио по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

Санкции против электростанции были введены в ноябре 2024 года администрацией президента США Джо Байдена, но в июне 2025-го приостановлены администрацией Дональда Трампа. 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что США полностью отменят санкции против строительства АЭС. Он говорил, что у американцев нет никаких возражений против этого проекта.