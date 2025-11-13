Страны G7 договорились усилить давление на Россию и ее сторонников

Страны G7 усиливают экономическое давление на Россию, а также рассматривают дополнительные меры в отношении стран и организаций, которые помогают Москве финансировать военные действия. Об этом «Группа семи» сообщила по итогам встречи министров иностранных дел.

В заявлении утверждается, что Россия получает военную помощь от КНДР, Ирана, а также Китая, который, по заявлению организации, якобы поставляет оружие и товары двойного назначения, и таким образом играет важную роль в конфликте.

Также министры обсудили продолжающиеся разговоры об изъятии российских замороженных активов и осудили Россию за удары по энергетической инфраструктуре Украины. Они заявили, что страны и дальше будут поддерживать Украину.