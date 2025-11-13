В Еврокомиссии считают невозможным выдавать Украине регулярные кредиты

Евросоюз и Международный валютный фонд обеспокоены устойчивостью украинского долга, поэтому выделять Киеву регулярные займы путем оказания макрофинансовой помощи больше нельзя, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Новые формы финансирования должны иметь характеристики, схожие с субсидированием, добавил он. Еврокомиссия продолжает работать над репарационным займом.

«Комиссия продолжает работу и обсуждает этот вопрос с бельгийскими властями, чтобы ответить на их обеспокоенности относительно репарационного кредита. Мы рассматриваем и другие варианты, как нам это поручил Европейский совет»,— сообщил господин Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов стран ЕС (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Домбровскис добавил, что новая помощь должна быть субсидированной, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на государства-члены ЕС. «Другие варианты, которые мы рассматриваем, возложат более существенную нагрузку на государства-члены»,— заключил он.

В октябре Еврокомиссия сообщала, что в рамках этой макрофинансовой помощи Украине Европа с начала года предоставила €14 млрд. В эту сумму в том числе входят доходы от замороженных российских активов.