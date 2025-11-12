Между Дональдом Трампом и губернатором Калифорнии разгорелся новый конфликт

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом обрушился с новой критикой на президента США Дональда Трампа. Господин Ньюсом, которого называют потенциальным кандидатом в президенты от Демократической партии, назвал план администрации Трампа по разработке новых месторождений в штате «мертворожденным».

Фото: Adriano Machado / Reuters

Фото: Adriano Machado / Reuters

Ранее стало известно, что администрация Трампа планирует разрешить добычу нефти в прибрежных водах недалеко от береговой линии Калифорнии. Губернатор Ньюсом отметил, что большинство политических сил Калифорнии уже выступили против планов республиканской администрации.

Ранее политики уже конфликтовали во время протестов в Калифорнии летом 2025 года. Господин Трамп обвинял губернатора в неэффективном управлении штатом на фоне массовых пожаров в 2019 году. Господин Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира», обвиняя республиканцев в шатдауне правительства, и отказывался выполнять требование Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе. От вуза требовали выплатить $1 млрд в рамках урегулирования спора с федеральными властями.

