Губернатор Калифорнии не исключил своего выдвижения на выборах президента США

Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом заявил, что подумает о возможности баллотироваться на пост президента в 2028 году после промежуточных выборов 2026 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«Да, в противном случае я бы солгал,— сказал господин Ньюсом. "Я бы просто солгал. И я не... я не могу этого сделать. Судьба определит это».

Губернатор посетил ключевые колеблющиеся штаты, среди которых Южная Каролина, где запланированы первые демократические праймериз на президентских выборах 2028 года.

По словам господина Ньюсома, сейчас он сосредоточен на принятии «Предложения 50» — законопроекта в Калифорнии, который позволит демократам штата изменять границы избирательных округов для выборов в палату представителей.

Срок полномочий Гэвина Ньюсома истекает в январе 2027 года. Он не может баллотироваться снова, так как уже был переизбран в 2021 году.