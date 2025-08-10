Калифорния отказалась исполнить приказ администрации Трампа выплатить $1 млрд

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявил, что штат отклоняет требование администрации президента США Дональда Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе. От вуза требовали выплатить $1 млрд в рамках урегулирования спора с федеральными властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гэвин Ньюсом

Фото: Carlos Barria / Reuters Гэвин Ньюсом

Фото: Carlos Barria / Reuters

Администрация Дональда Трампа усилила давление на вузы в рамках кампании против антисемитизма в студенческой среде. В частности, Калифорнийский университет обвиняли в том, что его еврейские студенты подвергались преследованиям. CNN со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом заморозил финансирование Калифорнийского университета на $584 млн и потребовал создать фонд на $ 172 млн для лиц, подвергшихся дискриминации.

«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, — говорится в заявлении губернаторского офиса (цитата по Reuters). — Речь идет не о защите еврейских студентов, а о политическом вымогательстве со стороны президента».