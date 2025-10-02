Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира»

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что стал «лидером свободного мира» после шатдауна правительства. Он также уточнил свою программу: социальные льготы, легализация каннабиса и отмена сборов за билеты для «Свифтис» (фанатов певицы Тейлор Свифт).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Хорошие новости, патриоты! Теперь, когда Вашингтон закрыт, я Гэвин К. Ньюсом стал лидером свободного мира,— написал глава штата в соцсети X. — Моя платформа очень проста». Среди продвигаемых губернатором ценностей названы здравоохранение для всех американцев, бесплатное школьное питание («вкусный пудинг для всех»), хорошая оплата труда и отмена «ужасных тарифов». Он также пообещал, что в США яйца будут бесплатными, а каннабис — легализованным. «Будут доступны субсидии на гель для волос (но только для симпатичных демократов)»,— подчеркнул господин Ньюсом.

«И больше никаких сборов за билеты для Свифтис (сборы останутся для Кид Рока)»,— заявил политик. — Они будут скандировать: "США! США!" Потому что мы вернемся, причем горячее, чем когда-либо прежде».

Ранее в соцсети X Гэвин Ньюсом прибегал к критике президента США Дональда Трампа и его соратников. В частности, он выражал недовольство строительством в Белом доме бального зала площадью 8 тыс. кв. м. «Никакой медицинской помощи для вас, крестьян, зато бальный зал для королевы»,— написал губернатор и приложил к публикации изображение с господином Трампом в женском дворянском платье. Также господин Ньюсом публично вызывал на дебаты вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Конфликт Гэвина Ньюсома с действующей администрацией американского Белого дома попал на первые полосы СМИ после беспорядков в Лос-Анджеле, вызванных антимиграционной политикой Дональда Трампа. Губернатор выступил против введения в город нацгвардии для урегулирования ситуации и даже подал на президента в суд.

Гэвин Ньюсом — демократ. В 2003 году он был избран на пост мэра Сан-Франциско, где много работал над социальными программами по обеспечению доступного здравоохранения и боролся с бездомностью. В обход законов штата разрешал в городе однополые браки. В 2018 году он избрался на должность губернатора Калифорнии, где его критиковали за лояльное отношение к мигрантам, неэффективное расходование бюджета и строгие меры изоляции в период пандемии коронавируса. Политик — сторонник права женщин на аборт. В 2024 году журнал The Economist называл его возможной заменой экс-президента США Джо Байдена.

Подробнее о Гэвине Ньюсоме — в материале «Ъ» «Демократы нашли своего Трампа».