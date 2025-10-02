Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира»

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что стал «лидером свободного мира» после шатдауна правительства. Он также уточнил свою программу: социальные льготы, легализация каннабиса и отмена сборов за билеты для «Свифтис» (фанатов певицы Тейлор Свифт).

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Хорошие новости, патриоты! Теперь, когда Вашингтон закрыт, я Гэвин К. Ньюсом стал лидером свободного мира,— написал глава штата в соцсети X. — Моя платформа очень проста». Среди продвигаемых губернатором ценностей названы здравоохранение для всех американцев, бесплатное школьное питание («вкусный пудинг для всех»), хорошая оплата труда и отмена «ужасных тарифов». Он также пообещал, что в США яйца будут бесплатными, а каннабис — легализованным. «Будут доступны субсидии на гель для волос (но только для симпатичных демократов)»,— подчеркнул господин Ньюсом.

«И больше никаких сборов за билеты для Свифтис (сборы останутся для Кид Рока)»,— заявил политик. — Они будут скандировать: "США! США!" Потому что мы вернемся, причем горячее, чем когда-либо прежде».

Ранее в соцсети X Гэвин Ньюсом прибегал к критике президента США Дональда Трампа и его соратников. В частности, он выражал недовольство строительством в Белом доме бального зала площадью 8 тыс. кв. м. «Никакой медицинской помощи для вас, крестьян, зато бальный зал для королевы»,— написал губернатор и приложил к публикации изображение с господином Трампом в женском дворянском платье. Также господин Ньюсом публично вызывал на дебаты вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Конфликт Гэвина Ньюсома с действующей администрацией американского Белого дома попал на первые полосы СМИ после беспорядков в Лос-Анджеле, вызванных антимиграционной политикой Дональда Трампа. Губернатор выступил против введения в город нацгвардии для урегулирования ситуации и даже подал на президента в суд.

Чем известен губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Читать далее

Гэвин Ньюсом — демократ. В 2003 году он был избран на пост мэра Сан-Франциско, где много работал над социальными программами по обеспечению доступного здравоохранения и боролся с бездомностью. В обход законов штата разрешал в городе однополые браки. В 2018 году он избрался на должность губернатора Калифорнии, где его критиковали за лояльное отношение к мигрантам, неэффективное расходование бюджета и строгие меры изоляции в период пандемии коронавируса. Политик — сторонник права женщин на аборт. В 2024 году журнал The Economist называл его возможной заменой экс-президента США Джо Байдена.

Подробнее о Гэвине Ньюсоме — в материале «Ъ» «Демократы нашли своего Трампа».

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все