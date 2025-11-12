На Дону продают из-за банкротства бывший завод металлообработки

Территориальное управление Росимущества по Ростовской области выставило на открытые торги крупное производственное здание в Волгодонске. Объект недвижимости реализуется в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщил Domostroydon.ru. со ссылкой на пресс-службу электронной площадки «РТС-тендер».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно размещенным сведениям, с аукциона продается производственный корпус общей площадью 1,2 тыс. кв. м, расположенный на Цимлянском шоссе, дом 15. Новому собственнику достанется здание вместе с земельным участком. Начальная цена лота составляет почти 15,8 млн руб. Для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток в размере 3,1 млн руб.

До 2018 года в здании располагался ООО «Завод монтажных заготовок», после его ликвидации объект перешел к ООО «Виктория», занимающейся строительством.

Имущество компании изъято за долги. Основанием для продажи послужило поручение 61-1420-У от 23 октября 2025 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», на ООО «Виктория» приходится 13 текущих исполнительных производств на сумму почти 20 млн руб. и 71 завершенное производство на 18 млн руб.

Процедуру банкротства ООО «Виктория» инициировало УФНС России по Ростовской области. Арбитражный суд региона провел предварительное заседание, которое отложили до 26 ноября 2025 года. Суд обязал должника представить доказательства погашения задолженности перед налоговым органом.

Заявки от потенциальных покупателей принимают до 3 декабря 2025 года. Торги запланированы на 5 декабря.

Валентина Любашенко