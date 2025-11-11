Сергей Лавров об отношениях с США, Украине и будущем договора РФ и КНР
Лавров: Россия не говорила о намерении проводить ядерные испытания
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал онлайн-интервью представителям российских СМИ. Наиболее важные заявления главы российского МИДа — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
- Россия не говорила о намерении проводить испытания ядерного оружия. Москва ждет от Вашингтона разъяснений после заявлений Дональда Трампа о планах возобновить такие испытания.
- Россия даст зеркальный ответ в случае проведения какой-либо ядерной державой испытаний атомного оружия.
- Москва готова обсуждать возобновление подготовки к саммиту РФ и США. Будапешт остается для Москвы предпочтительным местом встречи российского и американского лидеров.
- В октябре Россия направила США non-paper по Украине (неофициальный документ, который используется в дипломатии для обмена предложениями и фиксации позиций – "Ъ". Москва хотела напомнить о «пониманиях, достигнутых в ходе встречи президентов России и США» в Анкоридже.
- В публикации газеты Financial Times о причинах отмены встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «много лжи».
- Попытки европейцев «перетащить США в свой лагерь» и убедить их в необходимости продолжения поддержки Украины оказались «небезуспешными».
- Европейский союз не может оправдывать творимый им беспредел действиями России на Украине.
- Великобритания пытается компенсировать свою «слабенькую военную мощь» попытками разделять и властвовать.
- Покаяние Германии по итогам процесса денацификации, к сожалению, в настоящее время «мало чего стоит».
- Страны Прибалтики после вступления в Евросоюз стали еще «большим источником откровенной русофобии».
- Объявить о приверженности количественным лимитам ДСНВ можно в любой момент до 5 февраля 2026 года, Вашингтону достаточно просто согласиться с предложением Москвы.
- США лучше заняться проблемой наркотрафика в Бельгии, чем в Венесуэле
- Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в полной мере сохраняет свою актуальность.
- Отвечая на вопрос о том, ведут ли Россия и Китай работу над продлением текущего или подготовкой нового двустороннего соглашения ввиду того, что срок нынешнего договора истекает в следующем году, министр указал, что дата 16 июля 2026 года (день окончания действия договоренностей. — "Ъ") «не пройдет незамеченной».