Лавров: США до сих пор не разъяснили свою позицию по поводу ядерных испытаний

Россия не получила от США ответов на свои вопросы по поводу противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания. Об этом 11 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с участием российских СМИ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров

«Мы до сих пор не получили от американских коллег разъяснений, что все-таки президент Трамп имел в виду – ядерные испытания, либо испытания носителей, либо так называемые подкритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией, и которые допускаются по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ – Ъ)», — сообщил российский министр.

Сергей Лавров напомнил, что 10 ноября в Вене открылась 65-й сессия Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ, в ходе которой выступил и представитель Госдепартамента США. Однако и он, по словам главы МИД РФ, не внес ясности в вопрос о планах США возобновить ядерные испытания.

В то же время в Москве, как следует из комментария Сергея Лаврова, обратили внимание на слушания в Сенате США с участием Роберта Кадлека, претендующего на пост помощника военного министра по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты. В ходе своего выступления Роберт Кадлек среди факторов, которые могли повлиять на решение администрации Дональда Трампа по ядерным испытаниям, назвал «геополитический контекст или мотивы». «А что может быть геополитической целью США? Доминирование. Если для этого используется фактор ядерного оружия, это настораживает», — заявил Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что российские госструктуры по поручению президента РФ Владимира Путина начали работу по сбору и анализу информации для принятия решения о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. При этом он подчеркнул, что решение, проводить такие тесты или нет, властями РФ еще не принято. Соответствующее поручение Владимир Путин дал российским ведомствам на фоне заявлений из Вашингтона о возобновлении в США ядерных испытаний.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая