Лавров назвал «небезуспешными» попытки Европы перетащить США в свой лагерь

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «небезуспешными» попытки европейцев «перетащить США в свой лагерь» и убедить их в необходимости продолжения поддержки Украины. С такой оценкой событий после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже министр выступил в интервью российским СМИ. При этом российский министр обратил внимание на то, что именно в ходе саммита на Аляске Москве и Вашингтону удалось прийти к «пониманиям», как в дальнейшем работать над украинским урегулированием.

В интервью Сергей Лавров заявил, что кризис на Украине может быть разрешен при условии, если Запад осознает: нужно «не требовать прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а все-таки поступить так, как предложил президент Трамп в свое время перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит, что нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования».

«Да, потом наших американских коллег Европа попыталась, и небезуспешно, опять перетащить в свой лагерь — перемирие, поддержка Украины, ни шагу назад, ни дюйма влево, — но, тем не менее, президент Трамп это говорил,— продолжил Сергей Лавров. — И это, в общем-то, стало основой тех пониманий, которые однозначно были согласованы в Анкоридже».

После августовского саммита лидеров России и США в Анкоридже российские официальные лица неоднократно заявляли, что дальнейшие договоренности и решения должны быть выдержаны в рамках, заданных на той встрече. Замглавы МИД Сергей Рябков, в частности, сообщал, что «именно на этой основе надо двигаться вперед».

В интервью «Ъ» Сергей Лавров объяснял, что на встрече на Аляске в августе президент РФ Владимир Путин ответил на предложения по Украине, озвученные ему прежде спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить». Дональд Трамп после переговоров обещал посоветоваться по этому вопросу с союзниками.

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте здесь.

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко