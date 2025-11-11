Лавров высказался о возможности продления договора РФ и Китая о добрососедстве

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в полной мере сохраняет свою актуальность. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «Ъ» в ходе онлайн-интервью российским СМИ. Отвечая на вопрос о том, ведут ли стороны работу над продлением текущего или подготовкой нового двустороннего соглашения ввиду того, что срок актуального договора истекает в следующем году, министр указал, что дата 16 июля 2026 года (день окончания действия договоренностей. — "Ъ") «не пройдет незамеченной». В какой именно форме Россия и Китай планируют обозначить уровень взаимоотношений и сотрудничества по истечении срока договора, он не конкретизировал.

«Этот договор, он в полной мере сохраняет свою актуальность,— сказал Сергей Лавров, напомнив, что эта позиция была обозначена президентами РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в совместном заявлении от 2021 года. — В том заявлении 2021 года было сказано что договор в полной мере сохраняет свою силу, в полной мере актуален и в полной мере отвечает интересам дальнейшего наращивания стратегического партнерства, двустороннего взаимодействия между нашими странами».

По словам Сергея Лаврова, эта оценка сохраняет свою силу. Он допустил, что в дальнейшем стороны могут принять документ, который «будет подтверждать и развивать положения этого договора», однако пока на этот счет конкретных решений нет. «Наше стратегическое взаимодействие, многоплановое партнерство с КНР углубляется, обретает все новые и новые измерения, поэтому мы, в принципе, договорились с коллегами из других ведомств посмотреть, есть ли какое-то конкретное направление, которое может быть использовано для обогащения этого договора»,— сообщил глава МИД.

«Я вас уверяю: дата 16 июля 2026 года не пройдет незамеченной,— добавил господин Лавров. — Как конкретно будет подтверждено, развито и углублено наше взаимодействие с китайскими друзьями, этим будут заниматься администрации президента и председателя. И обязательно потом будет доклад на уровне руководства».

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между был подписан 16 июля 2001 года сроком на 20 лет и ратифицирован на следующий год. 28 июня 2021 года было принято Совместное заявление России и КНР к 20-летию подписания договора, в котором говорилось о продлении документа на 5 лет. Его срок истекает 16 июля 2026 года.

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко