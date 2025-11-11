Лавров рассказал, зачем РФ передала США non-paper до разговора Путина и Трампа

Направляя американской стороне non-paper (неофициальный документ, который используется в дипломатии для обмена предложениями и фиксации позиций – "Ъ") по Украине, российская сторона преследовала цель напомнить американским коллегам о «пониманиях, достигнутых в ходе встречи президентов России и США» в Анкоридже. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в онлайн-интервью российским СМИ. По его словам, в документе не содержалось «ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников».

«Целью этого меморандума было напомнить нашим американским коллегам, о чем говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам, по крайней мере, казалось, — американцы это не опровергают, — были там достигнуты в ходе встречи президентов России и США,— сказал Сергей Лавров. — Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось».

Господин Лавров также заявил, что в публикации газеты Financial Times, где утверждалось, что американская сторона отменила встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после получения из Москвы «меморандума по Украине», содержавшего «максималистские требования», «много лжи». По словам министра, в ней, в частности, искажена последовательность описанных событий. Как указал Сергей Лавров, документ был направлен в Вашингтон за несколько дней до состоявшегося 16 октября телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Министр также подчеркнул, что речь идет не о «меморандуме», а о неофициальном документе в формате non-paper.

Ранее газета Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники издания утверждается, что американская сторона отменила встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после получения из Москвы «меморандума по Украине», содержавшего «максималистские требования», за которым вскоре последовал «напряженный телефонный разговор» между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. В публикации говорится, что после получения этого «меморандума», Марко Рубио заявил Дональду Трампу, что «Москва не проявляет готовности к переговорам».

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко