Численность стерляди и осетра в Дону постепенно восстанавливается

Специалисты провели исследование нижнего течения реки Дон в Ростовской области для оценки распределения и численности придонных рыб. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ученые проводили траления каждые 2,5 км от устья Дона до Кочетовского гидроузла. В уловах они нашли стерлядь (в верхней части реки) и молодь русского осетра (вверх по течению на расстоянии до 20 км от устья).

На основании данных о плотности улова молоди осетра в Таганрогском заливе и Азовском море удалось установить, что акклиматизация выпущенных из Донского осетрового завода осетров прошла успешно.

Специалисты отметили, что основой видового разнообразия молоди придонных рыб в нижнем течении Дона являются бычки и белоперые пескари. Были замечены также молодь судака, леща и рыбца.

Мария Хоперская