Главные новости к утру 11 ноября

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который позволит не исполнять решения судебных органов, учрежденных без участия РФ и ООН.

Инвестор Уоррен Баффет опубликовал прощальное письмо к акционерам.

Роман «Плоть» Дэвида Солоя стал лауреатом Букеровской премии 2025 года. В этом году в состав жюри вошли писательница Айобами Адебайо, писатель Крис Пауэр, романистка Кайли Рид, писатель и драматург Родди Дойл и актриса Сара Джессика Паркер.

В Москве впервые рассмотрят дело по статье о нарушении военного положения.

Власти Таиланда объявили о приостановке мирного договора с Камбоджей, который был заключен 26 октября.

Президент Дональд Трамп заявил, что США ждет катастрофа, если Верховный суд признает незаконными американские пошлины на иностранные.