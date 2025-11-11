Россию оградят от чужого суда

Комиссия правительства по законопроектной деятельности на своем заседании 10 ноября одобрила правительственную инициативу, которой предлагается запретить исполнение на территории РФ решений иностранных и международных судов, если они не основаны на международных договорах России или резолюциях Совета Безопасности ООН. На практике так уже и происходит, но законодательное подкрепление лишним не будет, поясняют эксперты. По их мнению, новый запрет коснется, например, постановлений Международного уголовного суда (МУС) или возможного межгосударственного «трибунала по Украине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Авторы законопроекта (есть у “Ъ”) предлагают дополнить действующий федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» положением, которое гласит: не подлежат исполнению постановления иностранных судов, получивших полномочия от других стран без участия России, а также решения международных судов, компетенция которых не подтверждена российскими международными договорами или резолюцией Совета Безопасности ООН. Действующая формулировка предусматривает, что обязательность на территории России постановлений судов иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется международными договорами Российской Федерации.

В случае принятия поправок Россия будет вправе не исполнять решения иностранных или международных судов при отсутствии соответствующего международного договора или решения Совета Безопасности ООН, пояснил “Ъ” председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Указанные поправки будут применимы, например, для приговоров Международного уголовного суда. Напомню, что Россия отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС»,— отметил господин Груздев.

Под ограничения подпадут не только решения МУС, но и другие международные уголовные суды — например, возможный трибунал по Украине, указывает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. При этом, по его оценке, инициатива носит скорее декларативный характер: «Чтобы уж точно все всё поняли».

Напомним, что минувшим летом Совет Европы заключил соглашение с Украиной о создании специального трибунала против России. В октябре глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что стать участниками этого трибунала обязались 25 государств—членов ЕС, также было объявлено о выделении на его создание €10 млн. В Москве такую инициативу легитимной не признают.

Законопроект предполагает нормативное закрепление ситуации, которая объективно уже признана доктриной международного уголовного права, объясняет заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО профессор Александр Волеводз. Россия, отмечает он, не намерена исполнять решения органов международной уголовной юстиции, если не участвовала в их учреждении (на договорной или иной основе) и не принимает участия в их деятельности. Современная система международной уголовной юстиции имеет достаточно сложную структуру, и один из главных принципов создания в ней судебных органов — непременное участие ООН, подчеркивает эксперт. Однако достаточно давно проявилась тенденция к снижению уровня их организации, поскольку это избавляет от необходимости договариваться со всеми. В итоге появляются международные органы с сомнительной юрисдикцией — как, например, спецтрибунал по Ираку, который был создан временной администрацией этой страны без участия и мандата ООН, напоминает господин Волеводз.

Также на практике складываются ситуации, когда определенные страны считают себя вправе осуществлять юрисдикцию по каким-то конкретным делам, продолжает эксперт. Так было, к примеру, с судом в Гааге, который вынес приговор по делу о крушении самолета Boeing 777 МН17 под Донецком в 2014 году и признал виновными граждан России, причем без ее согласия на такую процедуру. На международном сотрудничестве в области правовой помощи нововведение не отразится, уверен Александр Волеводз: предложенные поправки не отменяют общего правила, а лишь уточняют, какие ситуации под него не подпадают.

Анастасия Корня