В Москве впервые рассмотрят дело по статье о нарушении военного положения

Останкинский суд рассмотрит административное дело о нарушении военного положения, возбужденное в отношении жителя Москвы по фамилии Кузин. Карточка дела опубликована на сайте столичных судов. ТАСС сообщает, что в Москве административное дело по этой статье было возбуждено впервые.

Заседание состоится 19 ноября. Нарушителям по этой статье, которая появилась в КоАП летом 2023 года, грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. (должностным лицам — от 1 тыс. рублей до 2 тыс. руб.) или административный арест на срок до тридцати суток. Подробности дела на сайте судов не раскрываются.

В России военное положение введено в четырех регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В некоторых приграничных с Украиной регионах действует «средний уровень реагирования», в Центральном федеральном округе, включая Москву и Московскую область, а также в Южном федеральном округе введен «уровень повышенной готовности». В остальных субъектах действует «уровень базовой готовности».

Подробнее — в материале «Ъ» «В обстановке, приближенной к бытовой».