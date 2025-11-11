Трамп: США придется вернуть более $2 трлн, если пошлины признают незаконными

США ждет катастрофа, если Верховный суд посчитает, что пошлины на иностранные товары были введены незаконно, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, в этом случае доход от пошлин придется возвращать тем странам, чьи товары попали под эти тарифные меры. Президент утверждает, что противники Белого дома пытаются занизить реальные последствия возможного решения суда.

«Реальная сумма, которую нам пришлось бы вернуть в виде тарифных поступлений и инвестиций, превысила бы $2 трлн... Те, кто противостоит нам в Верховном суде Соединенных Штатов, называют заниженные цифры, чтобы Верховный суд решил, что выбраться из этой ужасной ситуации, в которую эти анархисты и бандиты нас втянули, будет легко!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Верховный суд начал заседания по «одному из самых важных дел в истории страны США» неделю назад. Судьи решают, имел ли господин Трамп право вводить пошлины, ссылаясь на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Если они признают, что президент превысил полномочия, американским властям придется тратить больше времени на разворачивание пошлин, и Белый дом не сможет устраивать «тарифную гонку», как он это делал во время противостояния с Китаем. Поддержка же судом американского президента может создать прецедент и обернуться еще более агрессивной тарифной политикой.

