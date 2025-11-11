Инвестор Уоррен Баффет опубликовал прощальное письмо к акционерам Berkshire Hathaway. Он объявил, что конвертирует 1800 акций компании и передаст их в благотворительные фонды своих детей. Bloomberg подсчитало, что господин Баффет таким образом пожертвует более $1,3 млрд.

Также инвестор сообщил, что больше не будет писать ежегодные отчеты Berkshire и выступать на собраниях акционеров. Он назвал своего преемника Грега Абеля, который, как ожидается, займет пост главы компании в конце этого года, «выдающимся управленцем и честным коммуникатором». «Он лучше меня теперь разбирается во многих наших компаниях и людях, которые ими управляют, и очень быстро схватывает то, о чем большинство генеральных директоров даже не думают»,— написал господин Баффет.

В письме господин Баффет уделил большое внимание своим соратникам. Среди них — вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер, скончавшийся в 2023 году в возрасте 99 лет. «Более 60 лет Чарли оказывал на меня огромное влияние, был замечательным учителем и заботливым старшим братом. У нас бывали разногласия, но мы никогда не ссорились»,— написал господин Баффет.

Вместе с этим господин Баффет поделился личными воспоминаниями и размышлениями о старении, удаче и ценности доброты. «Величие не измеряется деньгами или властью. Когда вы помогаете другим, вы помогаете миру. Уборщица — такой же человек, как и председатель совета директоров»,— написал он.

95-летний инвестор намерен покинуть пост генерального директора Berkshire до конца этого года.

