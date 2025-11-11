Букеровскую премию присудили венгерско-британскому писателю Дэвиду Солою

Роман Flesh («Плоть») Дэвида Солоя стал лауреатом Букеровской премии 2025 года. Венгерско-британскому писателю присудили £50 тыс. и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви. В этом году в состав жюри вошли писательница Айобами Адебайо, писатель Крис Пауэр, романистка Кайли Рид, писатель и драматург Родди Дойл и актриса Сара Джессика Паркер.

Господин Солой родился в 1974 году в Монреале. Первое его произведение London and the South-East («Лондон и юго-восток»), которое вышло в 2009 году, получило британскую премию Бетти Траск за лучший дебютный роман. В 2010 году журнал The Telegraph включил писателя в список лучших британских писателей моложе сорока лет. В 2016 году его сборник рассказов All That Man Is («Все, что составляет мужчину») вошел в шорт-лист Букеровской премии.

«Плоть» повествует о жизни венгерского эмигранта Иштвана, чья жизнь пошла под откос после несчастного случая в юности. Книга «посвящена человеку из рабочего класса, которому обычно не уделяют много внимания», и дает шанс заглянуть ему в душу, сказал на церемонии вручения Родди Дойл, передает The Guardian. Решение вручить награду господину Солою было единогласным, добавил он.

На премию претендовали 153 произведения, в шорт-лист вошли шесть книг, сообщается на сайте премии. Вместе с «Плотью» в шорт-лист вошли роман The Loneliness of Sonia and Sunny индийской писательницы Киран Десаи, The Land in Winter британского писателя Эндрю Миллера, а также произведения американских авторов: Flashlight Сьюзан Чой, The Rest of Our Lives Бенджамина Марковица и Audition Кэти Китамуры.