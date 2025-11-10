Суд оставил в силе решение об аресте редактора Ura.ru Дениса Аллаярова до 13 апреля

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте редактора Ura. ru Дениса Аллаярова до 13 апреля 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее Верх-Исетский районный суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Дениса Аллаярова, который обвиняется по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Сейчас он находится в СИЗО.

По версии следствия, Денис Аллаяров в апреле 2024 года предложил своему дяде Андрею Карпову, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей. Якобы полицейский получил 120 тыс. руб. Вину журналист не признает.

Андрей Карпов уволен из органов и в настоящий момент находится под домашним арестом. Он обвиняется по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Судебный процесс по делу Андрея Карпова отложили на 25 ноября из-за неявки его адвоката.

Полина Бабинцева