В Екатеринбурге начался суд по уголовному делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении журналиста Ura. ru Дениса Аллаярова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Его обвиняют в даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ).

Обвинение считает, что Денис Аллаяров передавал сотруднику отдела уголовного розыска УМВД России Андрею Карпову (он также является его дядей) 120 тыс. руб. взяткой за оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей.

Андрей Карпов обвиняется по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Его дело выделено в отдельное производство.

Изначально сумма взятки была равна 20 тыс. руб., позже Андрей Карпов дал новые показания. Экс-полицейский находится под домашним арестом.

Артем Путилов