Полицейская сводка стала дороже

В уголовном деле редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому за предоставление оперативных сводок, увеличился размер незаконного вознаграждения. Ранее следствие говорило о 20 тыс. руб., теперь считает, что журналист передал 120 тыс. руб. Вину Денис Аллаяров не признает, его защита планирует обжаловать действия следователей.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров находится под арестом с 6 июня

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении редактора Дениса Аллаярова было возбуждено 6 июня — после обысков в офисе агентства Ura.ru в Екатеринбурге. Сначала он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные). Впоследствии в отношении него возбудили дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). 6 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Дениса Аллаярова.

По первоначальной версии следствия, редактор передал 20 тыс. руб. за оперативные сводки, которые требовались для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике, бывшему начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, который приходится ему дядей.

Экс-полицейский по решению суда находится под домашним арестом по обвинению по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

«Показания на Дениса Аллаярова дал его дядя — бывший сотрудник полиции Андрей Карпов, который в настоящий момент обвиняется в совершении другого преступления. Наш подзащитный считает, что его дядя оговорил его специально. Он хочет избавиться от тягости обвинения, которое грозит ему в будущем, и идет на сделку со следствием», — отметила тогда адвокат Дениса Аллаярова Анастасия Харисанова.

Как сообщил «Ъ-Урал» источник, знакомый с ходом расследования, недавно Андрей Карпов дал новые показания на племянника. По его словам, якобы журналист всего передал ему 120 тыс. руб. — через безналичные переводы его матери — бабушке Дениса Аллаярова. Два перевода были осуществлены в 2024 году, еще два — в 2025 году. При этом источник «Ъ-Урал», в свою очередь, утверждает, что на карточки матери и жены Андрея Карпова поступали переводы на общую сумму 24 тыс. руб. «от другого журналиста, известного в Екатеринбурге».

По данным «Ъ-Урал», Денис Аллаяров заявил отвод всей следственной группе, однако ему в удовлетворении ходатайства отказали.

В редакции Ura.ru сообщили, что Денис Аллаяров подал жалобу областному прокурору Борису Крылову с просьбой отреагировать на нарушения следствием Уголовно-процессуального кодекса (УПК). В ней сказано, что предварительное следствие ведется с грубейшими нарушениями, его главная цель — оказать давление на журналиста, чтобы тот оговорил третьих лиц.

В СКР отказались комментировать ход дела.

Артем Путилов, Екатеринбург