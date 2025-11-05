Судья отложила процесс по делу дяди редактора Ura. ru Аллаярова

Судебный процесс по делу экс-полицейского Андрея Карпова отложили до 25 ноября, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Причиной стала неявка адвоката. Отметим, что сам Андрей Карпов не знает, где находился его защитник. Следующее заседание назначено на 25 ноября.

Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Карпов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Из органов он уволен. Сейчас находится под домашним арестом.

Напомним, по версии обвинения, журналист Денис Аллаяров в апреле 2024 года предложил своему дяде Андрею Карпову, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей.

Следствие предполагает, что Андрей Карпов согласился и передавал ему сводки вплоть до 2 апреля текущего года. В общей сложности, Денис Аллаяров передал экс-полицейскому 120 тыс. руб. взяткой.

Денис Аллаяров, обвиняемый по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), вину не признает, ссылаясь на то, что передавал деньги бабушке.

Журналист, по решению суда, будет находиться в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

