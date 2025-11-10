Депутата Вороновского подозревают в получении взятки в 25 млн рублей

Депутата Государственной думы (ГД) от Краснодарского края Анатолия Вороновского («Единая Россия») подозревают в получении взятки на сумму 25 млн руб. Об этом «Ъ» сообщил источник в мандатной комиссии ГД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мандатная комиссия рекомендовала депутатам дать согласие на лишение господина Вороновского неприкосновенности и возбуждение против него уголовного дела. Голосование по этому решению пройдет 11 ноября на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение депутата неприкосновенности поступило в ГД 31 октября. Тогда Анатолий Вороновский рассказал «Ъ», что не понимает с чем связан запрос надзорного ведомства. «Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить»,— предположил депутат.

Анатолий Вороновский избрался в Госдуму в 2021 году — по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. С 2017 по 2020 год политик занимал в регионе должность заместителя губернатора. Депутат входит в комитет ГД по транспорту.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова