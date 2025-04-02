В Сочи возбудили дело за уклонение от уплаты таможенных платежей на 3 млн рублей

Южная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело после выявления схемы уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 3 млн руб. при ввозе автомобиля Lexus GX-470. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения таможенного законодательства, по результатам которой выявлено серьезное нарушение. Мужчина, заявивший о ввозе автомобиля Lexus GX-470 в Россию для личного использования, фактически передал транспортное средство другим лицам за денежное вознаграждение по предварительной договоренности.

Эта схема позволила избежать уплаты таможенных платежей в размере более 3 млн рублей. На основании материалов, направленных прокурором, дознаватель таможенного органа возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники таможни выявили незаконную передачу россиянину автомобиля Toyota Crown Majesta, временно ввезенного из Абхазии, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 млн руб. В отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ.

Мария Удовик