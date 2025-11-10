Китай возобновил экспорт чипов Nexperia

Министерство торговли Китая частично сняло запрет на экспорт чипов компании Nexperia, сообщает Reuters. Власти разрешили поставки чипов для использования в гражданских целях.

Nexperia — один из ключевых поставщиков комплектующих для мирового автопрома. Компания принадлежит китайской Wingtex. Однако 13 октября нидерландские власти решили национализировать местный завод компании. Власти объяснили этот шаг стремлением не допустить ситуацию, когда чипы Nexperia окажутся недоступны в случае чрезвычайной ситуации из-за торговых споров ЕС с Китаем.

Власти КНР раскритиковали действия нидерландского правительства и запретили экспорт чипов Nexperia. Это привело к серьезным перебоям с поставками чипов в ЕС, многие европейские автопроизводители сообщили, что работают на остатках их запасов. О приостановке производства в итоге сообщала Honda, а ключевой поставщик комплектующих для автомобилей был вынужден сократить рабочие смены из-за нехватки чипов Nexperia.

Подробнее о ситуации — в материале «Чип раздора».

Кирилл Сарханянц