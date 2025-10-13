Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов Nexperia

Правительство Нидерландов взяло под контроль расположенного в стране производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской компании Wingtech.

Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters

В заявлении кабмина говорится: «Штаб-квартира компании находится в Неймегене, а дочерние предприятия — в различных странах мира. Это решение призвано предотвратить ситуацию, когда продукция, производимая Nexperia (готовые изделия и полуфабрикаты), может оказаться недоступной в случае чрезвычайной ситуации. Производство компании может продолжаться в обычном режиме». Правительство Нидерландов применило закон «О доступности товаров», чтобы обеспечить доступ к чипам в Европе в условиях растущей торговой напряженности между США и ЕС, с одной стороны, и Китаем — с другой.

«Решение правительства Нидерландов заморозить глобальные операции Nexperia под предлогом “национальной безопасности” представляет собой чрезмерное вмешательство, продиктованное геополитическими предубеждениями, а не основанной на фактах оценкой рисков»,— заявила компания Wingtech в посте, который был опубликован в китайской соцсети WeChat. Позже публикацию удалили.

Nexperia специализируется на крупносерийном производстве микросхем, используемых в автомобильной промышленности, бытовой электронике и других отраслях, что делает ее жизненно важной для поддержания технологических цепочек поставок в Европе. После заявления властей Нидерландов акции Wingtech на торгах в Шанхае упали в цене на 10%.

Евгений Хвостик