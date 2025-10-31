Ключевой поставщик автоконцернов сократил производство из-за нехватки чипов

Германский производитель комплектующих для автомобилей ZF Friedrichshafen сократил рабочие смены, сообщает Bloomberg. Среди клиентов компании — BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford и Stellantis.

ZF Friedrichshafen — один из крупнейших поставщиков комплектующих для ходовой части автомобилей, рулевых систем и систем торможения. Кроме того, компания занимается разработкой систем помощи водителю и пассивной безопасности. Завод, сокративший рабочие смены,— один из ключевых по объему производства среди всех предприятий ZF Friedrichshafen.

Заводу стало не хватать чипов для бесперебойного производства в прежних объемах из-за конфликта властей Китая и Нидерландов вокруг китайской компании Nexperia. 13 октября нидерландские власти приняли решение о национализации завода компании. Предприятие расположено в Нидерландах, но Nexperia принадлежит китайской Wingtex. Власти КНР раскритиковали действия нидерландского правительства и запретили экспорт чипов Nexperia в Нидерланды. Поэтому сейчас европейские автопроизводители работают на остатках имевшихся запасов чипов, которые уже подходят к концу.

Накануне предупреждение о грядущей остановке всей автомобильной отрасли Европы выпустила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA), а Volkswagen уведомила инвесторов, что достижение финансовых целей в этом году теперь будет зависеть от того, как быстро разрешится конфликт вокруг Nexperia.

Подробнее о ситуации — в материале «Чип раздора».

Кирилл Сарханянц