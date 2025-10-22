Китайский завод Nexperia отказался подчиняться Нидерландам

Китайское отделение производителя чипов Nexperia предписало своим сотрудникам игнорировать указания правительства Нидерландов.

13 октября власти страны объявили о взятии под госконтроль операций которые Nexperia проводят как Нидерландах, так и в Китае. При этом компания принадлежит китайской Wingtech. Власти Нидерландов заявили, что национализация Nexperia призвана не допустить ситуацию, когда товары компании окажутся недоступны в случае чрезвычайной ситуации в условиях растущей торговой напряженности между США и ЕС, с одной стороны, и Китаем — с другой.

Nexperia специализируется на крупносерийном производстве микросхем, используемых в автомобильной промышленности, бытовой электронике и других отраслях, что делает ее жизненно важной для поддержания технологических цепочек поставок в Европе. Штаб-квартира компания находится в нидерландском Неймегене.

Руководство Wingtech заявило китайскому отделению Nexperia, что компания может игнорировать внешние указания, и такие действия не будут считаться нарушением трудовой дисциплины или правил. В заявлении также сообщалось, что отныне управление китайскими операциями Nexperia переходит в руки менеджеров в КНР. В Минторге Китая раскритиковало действия Нидерландов. «Меры, принятые нидерландской стороной… серьезно повлияли на стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок»,— заявило ведомство. Оно призвало власти Нидерландов действовать в интересах целостности и стабильности поставок.

Кирилл Сарханянц