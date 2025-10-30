Чип раздора

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) предупредила, что автомобильная отрасль Европы на грани остановки,— имеющегося запаса чипов для автомобилей хватит всего на несколько дней. В числе тех, кто может быть вынужден остановить конвейеры, BMW Group, Fiat, Stellantis, Volkswagen Group и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работник на заводе Nexperia

Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters Работник на заводе Nexperia

Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters

«До остановки конвейеров, возможно, остались считаные дни»,— заявила генеральный директор Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) Сигрид де Врис, выразив обеспокоенность грозящим нарушением производства автомобилей в Европе из-за дефицита чипов и сбоя их поставок. Ассоциация, созданная в 1972 году и на данный момент представляющая интересы 16 крупных европейских производителей автомобилей, призвала как можно скорее урегулировать торговый конфликт между Китаем и Нидерландами, усугубивший проблему дефицита чипов.

Значительную часть чипов европейские автопроизводители закупали у Nexperia, главный завод которой расположен в Нидерландах, но которая принадлежит китайской компании Wingtex. 13 октября нидерландские власти приняли решение о национализации завода Nexperia. Правительство Нидерландов применило закон «О доступности товаров», чтобы обеспечить доступ к чипам в Европе в условиях растущей торговой напряженности между США и ЕС, с одной стороны, и Китаем — с другой. Власти Китая раскритиковали действия нидерландского правительства и запретили экспорт чипов Nexperia. Поэтому сейчас европейские автопроизводители работают на остатках имевшихся запасов чипов, которые уже подходят к концу.

Представители Wingtech заявили The Guardian, что дефицит чипов Нидерланды создали сами, он стал «результатом плохо продуманных мер правительства» страны и «поставил под угрозу работу глобального бизнеса»

По словам госпожи де Врис, альтернативных поставщиков чипов найти можно, но на то, чтобы «создать достаточный запас этой продукции, могут уйти месяцы». А «отрасль не может позволить себе ждать так долго и может столкнуться с самыми тяжелыми последствиями этого дефицита», добавила она. Как сообщает The Guardian, в пятницу, 31 октября, в Брюссель прибудет высокопоставленная делегация из Китая для переговоров по этой ситуации.

Вчера стало известно, что японская Honda уже приостановила производство своих автомобилей в Мексике на неопределенный срок из-за нехватки полупроводников Nexperia, поставляемых партнерами японского концерна. В компании заверили, что «прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия» дефицита.

Алена Миклашевская