Nikkei: Honda приостановила автопроизводство из-за конфликта Китая и Нидерландов

Honda остановила производство автомобилей в Мексике на неопределенный срок, сообщает Nikkei. Выпуск авто пришлось остановить из-за нехватки запчастей, которую спровоцировал спор Нидерландов и Китая вокруг производителя чипов Nexperia. Honda использует стандартные полупроводники Nexperia в некоторых компонентах автомобилей, поставляемых партнерами японского концерна. В компании заверили, что «прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия» дефицита, добавив, что производство мотоциклов на другом заводе Honda в Мексике не пострадало. Кроме того, компания сообщила Nikkei, что была вынуждена также сократить выпуск автомобилей на заводах в США и Канаде.

13 октября нидерландские власти приняли решение о национализации завода Nexperia, расположенного в Нидерландах. При этом компания принадлежит китайской Wingtech. Правительство применило закон «О доступности товаров», чтобы обеспечить доступ к чипам в Европе в условиях растущей торговой напряженности между США и ЕС, с одной стороны, и Китаем — с другой. Власти Китая раскритиковали действия нидерландского правительства. Сотрудникам китайского завода Nexperia было предписано игнорировать указания властей Нидерландов, а управление китайскими операциями производителя чипов перешло в руки менеджеров в КНР. Переговоры же между властями двух стран по вопросу контроля над Nexperia оказались безрезультатны.

Кирилл Сарханянц