Индикаторы

Доллар по сто

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Доллар по 100 руб.— вполне реальный ориентир правительства. Правда, не в этом году и даже не в следующем, а в 2028-м. По крайней мере такой прогноз недавно представило правительство в Госдуме в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Пока же на внебанковских торгах он стоит около 80 руб., хотя эксперты полагают, что ближе к Новому году может чуть и подорожать.

Другие прогнозы правительства читайте в статье «Бюджет в поисках бюджета».

Зарплаты за сто

Среднемесячная номинальная заработная плата с начала года в России выросла на 14,4% и к августу составила 92,9 тыс. руб., сообщает Росстат. По подсчетам ведомства, в 12 регионах средняя зарплата уже перевалила за 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Лидером по уровню выплат остается Чукотка (193 тыс. руб.), на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тыс. руб.), Москва — на третьем (161 тыс. руб.).

Как растут реальные зарплаты в России, читайте в статье «Смягчение на рынке труда».

Вклады возвращаются

После годового снижения ставки по вкладам крупнейших российских банков в октябре—ноябре вдруг стабилизировались и даже немного подросли. По подсчетам Frank RG, если в августе депозитные ставки снизились на 1,86 процентного пункта (п. п.), до 12,38%, в сентябре падение составило лишь 0,63 п. п., а в октябре — 0,17 п. п., то во второй половине октября индекс немного прирос, правда, лишь на 0,04 п. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По мнению аналитиков, банки просчитались с прогнозом снижения ключевой ставки ЦБ.

Стоит ли ожидать реального роста ставок, читайте в статье «Разворот вкладов».

До «пяти» не дотянули

Президент США требует от союзников по НАТО тратить не менее 5% ВВП на нужны обороны. По данным SIPRI, в первое десятилетие после создания НАТО около половины стран, входивших в его состав, действительно тратили на оборону более 5% от ВВП, а США — до 15,28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В конце 1950-х годов все страны НАТО стали снижать военные расходы. США покинули «клуб 5%» в 1990-м и сейчас сами тратят не более 3–4%.

Подробнее о новой гонке вооружений читайте в статье «Дональд Пять процентов».