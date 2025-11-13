Дональд Пять Процентов
Во сколько обходится НАТО новая гонка вооружений
В сентябре Дональд Трамп заявил, что в 2026 году оборонный бюджет США превысит $1 трлн. Это рекордная сумма. В июне на саммите НАТО в Гааге почти все страны—члены военно-политического альянса взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до уровня 5% от ВВП к 2035 году. С точки зрения военной эскалации — решение беспрецедентное. Еще недавно целевым показателем были 2% от ВВП к 2024 году, но многие страны блока не достигли даже этой цели.
Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images
«Квантовый скачок»
25 июня 2025 года главы государств и правительств стран НАТО, принимавшие участие в саммите Североатлантического альянса, одобрили Гаагский план оборонных инвестиций, предусматривающий, что к 2035 году страны НАТО будут ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью.
В документе говорится: «Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону. Союзники по НАТО станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО в области потенциала. Союзники по НАТО договариваются представлять ежегодные планы, отражающие надежный пошаговый путь к достижению этой цели. Также союзники по НАТО будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно, в частности, на защиту нашей критически важной инфраструктуры, наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы. Динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей в области потенциала».
«Это квантовый скачок, который является амбициозным, историческим и фундаментальным для обеспечения нашего будущего»,— прокомментировал этот план генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Скачок, похоже, действительно «квантовый» — измеряется сотнями миллиардов долларов. Но конкретные суммы — чуть позже. А пока — общие вопросы. Достижима ли поставленная цель? Какой ценой? Откуда взялась цель в 5%?
«Оно устарело»
Проще всего ответить на вопрос о происхождении таргета 5%. Декларация Гаагского саммита 2025 года была принята под давлением верховного главнокомандующего страны, играющей ключевую роль в НАТО,— Дональда Трампа.
Мировые рекорды
2013 год был последним, когда глобальные оборонные расходы снизились по сравнению с предшествующим годом. Все последующие годы военные расходы ставят рекорд за рекордом. В 2021 году впервые была перейдена отметка в $2 трлн. В 2024 году глобальные военные расходы достигли $2,718 трлн, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Это самое большое в годовом исчислении увеличение со времен окончания холодной войны, по данным SIPRI. Военные расходы в 2024 году увеличили более 100 стран. Более 60% общемирового объема оборонных расходов, $1,635 трлн, приходится на долю пяти стран — США, Китая, России, Германии и Индии. Расходы США выросли за год на 5,7% и составили $997,3 млрд, что соответствует 66% всех оборонных расходов НАТО и 37% оборонных расходов всего мира.
В марте 2016 года кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в телефонном интервью газете The New York Times высказался о блоке НАТО так: «У нас две проблемы с НАТО. Номер один, оно устарело. Когда НАТО было сформировано много десятилетий назад, мы были другой страной. Была другая угроза. Советский Союз был, Советский Союз, а не Россия, который был намного больше России, как вам известно… Прямо сейчас у нас нет никого, кто следит за террором, а мы должны следить за террором… потому что террор сегодня — это большая угроза… Я расскажу вам о проблемах, которые у меня есть с НАТО. Во-первых, мы платим слишком много. Мы тратим… знаете, на самом деле, они даже делают так, чтобы наши проценты были больше. НАТО несправедливо экономически по отношению к нам, к Соединенным Штатам. Потому что оно действительно помогает им больше, чем Соединенным Штатам, и мы платим непропорционально большую долю… НАТО когда-то было превосходным. Сегодня его нужно изменить. Его нужно изменить, чтобы включить террор. Его нужно изменить с точки зрения затрат, потому что Соединенные Штаты несут слишком большую часть расходов на НАТО».
Если коротко, то Дональд Трамп видел в НАТО две проблемы, и обе — первые. 1) Оно устарело. 1) США платят слишком много. В ходе избирательной кампании он неоднократно повторял эти тезисы.
Но после того как он был избран президентом, первая проблема вдруг решилась сама собой.
В апреле 2017 года во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заявил: «Я сказал, что оно устарело. Оно больше не устаревшее… У нас с генеральным секретарем состоялась продуктивная дискуссия о том, что еще НАТО может сделать в борьбе с терроризмом. Я жаловался на это давным-давно, и они внесли изменения, и теперь они действительно борются с терроризмом».
Вторая первая проблема Трампа, судя по всему, осталась. На саммите Североатлантического альянса в Брюсселе в мае 2017 года президент Трамп заявил, что союзники «задолжали» Америке «огромные суммы денег» за прежние годы. Саммит проходил в только что открывшейся новой штаб-квартире НАТО. Трамп сказал, что не будет спрашивать, в какую сумму обошлось строительство нового здания.
Для справки. Строительство здания новой штаб-квартиры НАТО началось в 2010 году. Первоначально бюджет составлял €750 млн, которые потом округлили до «около €1 млрд», затем миллиард долларов превратился в миллиард евро, точнее — «более €1,1 млрд», и наконец окончательная сумма расходов составила €1,23 млрд.
Трамп призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до целевого уровня 2% от ВВП. По итогам 2016 года только 5 из 28 входивших в НАТО на тот момент времени стран расходовали на оборону более 2% ВВП — США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша.
Год спустя, в июле 2018 года, на саммите НАТО в Брюсселе президент Трамп на встрече за закрытыми дверями снова отчитал союзников за то, что те платят недостаточно, и призвал выделять больше, поставив новую цель. В заявлении, которое распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам этой встречи, говорилось:
«В своем выступлении сегодня на саммите НАТО президент предложил странам не только выполнить свои обязательства по выделению 2% ВВП на оборонные расходы, но и увеличить их до 4%». В Twitter Дональд Трамп написал: «Почему только 5 из 29 стран выполняют свои обязательства? США оплачивают защиту Европы, теряя миллиарды на торговле. Необходимо платить 2% от ВВП немедленно, не к 2025 году». На планы Германии добиться целевого показателя 2% к 2030 году Трамп отреагировал словами «Они могут сделать это завтра».
За первый президентский срок Дональду Трампу добиться от «должников» выполнения обязательств не удалось.
Как и когда появились эти обязательства? Пресловутые 5% — это много или мало? Как менялись расходы стран Североатлантического альянса на оборону в прошлом?
Как в НАТО снижали расходы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Военно-политический альянс НАТО был создан в 1949 году. После присоединения к Североатлантическому альянсу Греции и Турции в 1952 году и Федеративной Республики Германия в 1955 году число стран—членов НАТО долгое время оставалось неизменным — 15.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в первое десятилетие после создания НАТО около половины стран, входивших в его состав, тратили на оборонные нужды более 5% от ВВП или чуть меньше. Бельгия — до 4,88% (1954 год). Норвегия — до 5% (1954). Нидерланды — до 5,79% (1956). Греция — до 6,43% (1952). Канада — до 7,37% от ВВП (1953). Франция — до 7,57% (1953). Великобритания — до 10,96% (1953).
США расходовали на оборону больше всех в НАТО — до 15,28% от ВВП в 1952 году.
В конце 1950-х годов все страны НАТО стали снижать военные расходы. В 1960 году только 3 страны из 15 тратили на оборону более 5% от ВВП — США (8,99%), Великобритания (7,09%) и Франция (5,43%). В 1969 году уже две — США (8,63%) и Великобритания (5,5%).
В семидесятые годы XX века общенатовская тенденция на снижение доли военных расходов продолжилась. Великобритания на протяжении этого десятилетия тратила на оборону то чуть больше 5%, то чуть меньше. В США военные расходы снизились с 8,03% ВВП в 1970 году до 4,95% в 1979 году. После кипрского конфликта 1974 года на время выросли расходы двух участвовавших в нем стран — Греции (в 1975–1977 годах они составляли от 5,83% до 5,92%) и Турции (5,12% в 1975 году). Правда, Греция в 1974 году вышла из НАТО в знак протеста против оккупации северной части Кипра и вернулась в альянс только в 1980 году. В Португалии после «революции гвоздик» 1974 года расходы на военные цели резко снизились (в 1970 году — 4,14% ВВП, в 1979 году — 2,03%).
В 1982 году Испания стала 16-м членом НАТО. В 1980-е в большинстве стран альянса уровень расходов на оборону по отношению к ВВП продолжил снижаться. В 1986 году в Великобритании этот уровень последний раз в современной истории был выше 5% от ВВП. Чуть-чуть выше — 5,06%.
США покинули клуб «5% от ВВП» в 1990 году. На фоне распада СССР и системы социализма процесс снижения военных расходов в странах НАТО ускорился. Сравним цифры 1991 и 1999 годов для нескольких стран. Бельгия. Было — 2,29%, стало — 1,39%. Великобритания. Было — 4,12%, стало — 2,42%. Объединившаяся в 1990 году Германия. Было — 1,97%, стало — 1,38%. США. Было — 4,88%, стало — 3,09%. C 1992 по 1999 год расходы европейских стран НАТО на оборону снизились на 22%.
В 1999 году состоялось первое после окончания холодной войны расширение альянса. В состав НАТО вошли Венгрия, Польша и Чехия. На саммите НАТО в Праге в 2002 году были приглашены вступить в альянс и в 2004 году вошли в его состав еще семь стран: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония.
До этого большого расширения на протяжении более чем полувека, с 1949 по 2002 год, в НАТО не принято было обращать внимание на то, сколько именно процентов от ВВП тратит на оборону та или иная страна.
Волны расширения НАТО
|
Источник: открытые данные.
Единодушие новичков
27 марта 2003 года на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Брадтке (заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам, ответственный за НАТО и ОБСЕ) говорил о том, что все претенденты на членство в НАТО взяли на себя обязательство тратить не менее 2% ВВП на оборону.
На тех же слушаниях Ян Бжезинский (заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и НАТО, старший сын Збигнева Бжезинского) представил более конкретную информацию по каждой из семи стран. Правительство Болгарии согласилось на минимальный уровень расходов на оборону, прогнозируемый на уровне 2,84% ВВП в 2003 и 2004 годах. Эстония приняла обязательство выделить минимум 2% ВВП на оборонные расходы и сосредоточить усилия на улучшении возможностей своих сил быстрого реагирования, одновременно сократив объем ресурсов, расходуемых на территориальную оборону. Парламент Латвии утвердил выделение минимум 2% ВВП на оборонные расходы до 2008 года. Все 12 основных политических партий Литвы привержены обязательству по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Румыния обязуется выделять на оборону не менее 2% ВВП. Парламент Словакии утвердил минимум расходов на оборону на уровне 2% ВВП начиная с 2003 года. Словения взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2008 году.
В 2004 году всем трем балтийским странам и Словакии не удалось выполнить принятые обязательства. Впрочем, многие страны с большим стажем пребывания в составе НАТО также тратили в то время на оборонные цели меньше 2% ВВП.
В 2005 году командующий вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Джеймс Логан Джонс-младший констатировал очевидное, заявив, что 2% из «пола» превратились в «потолок».
В ноябре 2006 года участники саммита министров обороны стран НАТО в Риге взяли на себя обязательство «стремиться к достижению цели в 2% ВВП, выделяемого на оборонные расходы». Но на пресс-конференции по итогам саммита пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай уточнил формулировку: «Позвольте мне прояснить, это не жесткое обязательство, которое они должны выполнить. Но это обязательство работать в данном направлении. И это будет впервые в истории альянса». На просьбу журналиста напомнить, сколько стран уже достигли двухпроцентного целевого показателя и есть ли такие страны вообще, Аппатурай ответил: «Да, насколько я понимаю, есть семь стран альянса, которые достигли двухпроцентного целевого показателя». Согласно данным SIPRI, в 2006 году таких стран было лишь пять — Болгария, Великобритания, Греция, США и Турция. Возможно, Аппатурай пользовался данными аналитиков самого блока НАТО. Или округлил до целого числа расходы Польши и Франции, превышавшие 1,9% ВВП.
За месяц до рижского саммита постоянный представитель США в НАТО Виктория Нуланд заявляла, что 2% ВВП — «пол» оборонных бюджетов. Как показало будущее, генерал Джонс-младший оказался точнее в своих оценках.
Ипотечный кризис
Ипотечный кризис 2007 года в США и последовавший за ним обвал мировых фондовых рынков вылились в мировой экономический кризис. По данным Всемирного банка, в 2009 году спад ВВП в странах Евросоюза составил 4,3%. В 2010 году был зафиксирован рост на 2,2%, в 2011 году — на 2%. В 2012 году экономика стран ЕС пережила новый спад — на 0,8%, в 2013 году показала нулевой рост.
В 2009 году ряды Североатлантического альянса пополнились двумя новыми членами — Албанией и Хорватией.
На оборонных расходах стран НАТО мировой экономический кризис отразился не так сильно, как в свое время распад СССР. И хотя в большинстве стран альянса расходы на оборону в процентах от ВВП в 2013 году были ниже, чем в 2007 году, сильное снижение данного показателя было зафиксировано только в нескольких бывших соцстранах: в Латвии — в 1,7 раза, в Болгарии — в 1,5 раза, в Чехии — в 1,4 раза, в Венгрии — в 1,35 раза, в Албании — в 1,3 раза.
При этом 2% ВВП по-прежнему оставались потолком для всех стран НАТО, кроме трех — США, Греции и Великобритании. Чуть-чуть не дотягивали до потолка Польша и Эстония.
Но о таргете 2% особо не вспоминали. До 2014 года.
Что думают жители стран НАТО о НАТО
Перед саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года были опубликованы результаты масштабного исследования общественного мнения, в котором приняли участие 1 тыс. жителей каждой из стран НАТО (за исключением Албании и Черногории, где было опрошено по 500 человек).
Главные результаты опроса выглядят так. 60% считают, что безопасность их страны повысилась в результате сотрудничества между североамериканскими и европейскими странами НАТО. В случае референдума о членстве страны в НАТО 70% проголосуют за то, чтобы остаться в НАТО, 14% — за выход из НАТО. 63% респондентов согласны с тем, что их страна должна защищать другую страну НАТО в случае нападения. 76% опрошенных полагают, что их страна должна либо сохранять существующий уровень расходов на оборону, либо увеличить его. Сторонников увеличения расходов больше всего в Албании (80%), Болгарии (61%), Норвегии (60%), Нидерландах (56%) и Швеции (54%). Меньше всего поддерживают увеличение военных расходов жители Исландии (19%), Словении (27%), Люксембурга (28%), Италии (29%), Финляндии и Чехии (по 31%). Сторонников снижения военных расходов больше всего в Северной Македонии (27%), Италии (25%), Словении (23%), Греции и Испании (по 19%).
Крым и Уэльс
«Не жесткое» обязательство довести военные расходы всех стран НАТО до 2% ВВП страны стало жестче по итогам саммита в Ньюпорте (Уэльс) в сентябре 2014 года — через полгода после воссоединения Крыма с Россией. В декларации, принятой по итогам саммита, требование было сформулировано следующим образом. Страны, которые уже тратят не менее 2% своего валового внутреннего продукта на оборону, будут стремиться продолжать это делать. Страны, чьи расходы ниже этого уровня, прекратят снижать оборонные расходы, будут стремиться увеличить расходы на оборону в реальном выражении по мере роста ВВП, будут стремиться достичь установленной цели в 2% в течение десяти лет.
С политической точки зрения решение саммита в Уэльсе объяснялось ответом на «вызовы, брошенные Россией, и на их стратегические последствия», а также на факторы риска и угрозы, исходящие с Ближнего Востока и из Северной Африки. Но это решение можно объяснить и с финансовой точки зрения — дисбалансом в оборонных расходах входящих в альянс стран.
ВВП США и совокупный ВВП всех остальных стран НАТО сопоставимы. При этом на протяжении всей истории Североатлантического альянса Соединенные Штаты тратили на оборону больше, чем все их союзники по блоку, вместе взятые. C 1949 по 1971 год включительно на долю США в среднем приходилось в среднем три четверти оборонных расходов стран НАТО. В 1972 году США впервые направили на оборонные цели менее 70% общих расходов стран НАТО. Самый низкий уровень был зафиксирован в 1980 году — 55,5%. В XХ веке доля США в совокупных расходах колебалась в интервале 63–69%. Правда, следует учитывать, что часть расходов США направляется на цели, не имеющие отношения к НАТО.
В Европе также наблюдается дисбаланс.
Почти половина расходов европейских стран—членов НАТО на оборону приходится на три государства — Францию, Германию и Великобританию.
Так что призыв к остальным участникам альянса достичь двухпроцентной планки выглядит попыткой добиться более справедливого распределения финансового бремени.
К намеченной к исполнению к 2024 году цели большинство стран шли очень медленно. В 2017 году Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. Из 29 стран по итогам года 2% были «полом» только для четырех. В 2020 году в НАТО вошла Северная Македония. По итогам 2020 года из 30 стран только 9 сумели достичь цели в 2% ВВП.
Под занавес
Бундесвер на учениях НАТО Grand Quadriga 2024 в Литве. Впервые со времен холодной войны Германия провела столь масштабную передислокацию своих сил — на уровне дивизии — на восточный фланг НАТО
Фото: Ints Kalnins / Reuters
В 2021 году более 2% на оборонные цели потратили только шесть стран НАТО. «Выполнение плана» всеми союзниками к 2024 году, как это было намечено на саммите в Уэльсе, казалось не очень реальным.
Ситуация изменилась после начала СВО в феврале 2022 года. В мае 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда бундесвера объемом €100 млрд и о том, что ФРГ будет инвестировать в оборону более 2% ВВП. В июне Бундестаг утвердил создание специального фонда.
В октябре 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico заявил, что рассчитывает, что члены альянса возьмут на себя обязательства по увеличению оборонных расходов на предстоящем в 2023 году саммите в Вильнюсе.
В январе 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон предложил увеличить расходы на оборону более чем на треть до 2030 года. План предполагал увеличить расходы на период 2024–2030 годов до €413 млрд против действовавшего ранее плана израсходовать в 2019–2025 годах €295 млрд.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года члены альянса приняли на себя новое долгосрочное обязательство — ежегодно инвестировать не менее 2% ВВП в оборону. Два процента из цели, к которой следует стремиться, превратились в обязательный минимум.
В итоговом коммюнике саммита говорилось также, что «во многих случаях для восполнения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех областях в условиях более оспариваемого порядка в сфере безопасности потребуются расходы, превышающие 2% ВВП».
Ошибка президента
10 февраля 2024 года на предвыборном митинге в Конуэе, штат Южная Каролина, бывший (и будущий) президент Дональд Трамп рассказал историю о том, как он заставил союзников по НАТО тратить больше на оборону. Он заявил, что, будучи президентом, предупреждал лидеров НАТО — если их страны не заплатят столько, сколько положено, Соединенные Штаты не станут их защищать: «Президент крупной страны встал и сказал: “Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?” — “Вы не заплатите? — сказал я.— Вы должник?” Он сказал: “Да. Предположим, что это произошло”.— “Нет. Я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы призвал их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам”. И деньги потекли рекой!»
Говоря «платить по счетам», Дональд Трамп был не совсем корректен. И на первом, и на втором президентском сроке Трамп постоянно путал оборонные расходы стран НАТО и финансирование НАТО странами-членами. Так, в мае 2020 года в интервью Fox News он заявлял: «Мы оплачиваем НАТО на 100%».
Совокупные расходы всех 32 стран альянса (в 2023 году в НАТО вступила Финляндия, в 2024 году — Швеция) на оборонные цели составили в 2024 году более $1,3 трлн, по оценке НАТО, а по оценке SIPRI — $1,506 трлн. Эти деньги европейские члены альянса и Канада не «платят США по счетам», а расходуют на собственные нужды.
Кто касается финансирования НАТО, то в 2025 году размер общих фондов НАТО оценивается в €4,6 млрд, что составляет примерно 0,3–0,35% общих расходов стран альянса на оборону. И эти 0,3–0,35% США не оплачивают на 100%. Доля вложений США в общие фонды НАТО (с 7 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года) составляет 15,88%. Ровно столько же платит Германия. Великобритания — 10,96%. Франция — 10,19%.
Путаница путаницей, но, вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп возобновил давление на партнеров по НАТО. В четвертый день пребывания в должности президента, 23 января 2025 года, Трамп выступил по видеосвязи на ежегодном заседании Всемирного экономического форума 2025 года в Давосе и сказал следующее: «Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что должно было быть сделано много лет назад. Ранее было всего лишь 2%, и большинство стран не платили, пока не появился я. Я настоял, чтобы они заплатили, и они заплатили, потому что Соединенные Штаты в то время фактически покрывали разницу, и это было несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Очень многое из того, что происходило на протяжении многих лет, было несправедливо по отношению к Соединенным Штатам».
На этот раз Дональду Трампу удалось убедить союзников согласиться на новый целевой показатель. Накануне саммита в Гааге в июне 2025 года американский президент, общаясь с прессой, на вопрос о новом целевом показателе расходов на оборону ответил так: «Я не думаю, что мы должны, но я думаю, что они должны. Мы очень долго поддерживали НАТО. Во многих случаях... оплачивая 100% расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, но я думаю, что страны НАТО должны, безусловно».
Исключительные отказники
Премьер-министр Испании Педро Санчес сумел добиться для своей страны исключения из правила об увеличении военных расходов
Фото: Claudia Greco / Reuters
Стремиться к целевому показателю 5% ВВП отказалась Испания — и сумела получить освобождение от общего обязательства. Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи с этим заявил: «Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои оборонные инвестиции, но мы этого делать не будем». Он сообщил что расходы страны на оборону будут увеличены до 2,1% ВВП, «ни больше, ни меньше».
Еще один член альянса, которого не коснутся требования вкладывать в оборону 5% ВВП,— Исландия. Эта страна —единственный член НАТО, не имеющий регулярных вооруженных сил. У Исландии есть действующее с 1951 года соглашение с США, в соответствии с которым Соединенные Штаты должны обеспечивать оборону Исландии в случае внешнего вторжения.
В мае 2025 года премьер-министр Криструн Фростадоуттир посетила Брюссель и встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На совместной пресс-конференции Криструн Фростадоуттир заявила, что страна разрабатывает новую стратегию национальной безопасности и обороны. Она также сообщила, что Исландия намерена стремиться к тому, чтобы увеличить до 1,5% ВВП расходы на инвестиции, связанные с обороной (на защиту критической инфраструктуры, защиту сетей, обеспечение готовности гражданской обороны, развитие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы).
Пример Трампа
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
30 сентября 2025 года сотни американских генералов и адмиралов собрались на базе морской пехоты в Куантико, штат Виргиния. Их вызвали на экстренное совещание, не объяснив, о чем на нем пойдет речь, что вызвало у многих беспокойство и даже панику. Но ничего чрезвычайного на совещании не произошло. Президент США Дональд Трамп выступил перед собравшимися. Он восхвалял армию и обещал вернуть воинский дух, утраченный при Байдене. Трамп заявил: «Я намерен потратить более $1 трлн на наши военные нужды в 2026 году. И это будет самая крупная сумма в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам понравится. Это огромные деньги. У нас есть все самое лучшее — все виды вооруженных сил получат крупные инвестиции».
Согласно опубликованному в октябре прогнозу Международного валютного фонда, ВВП США в 2026 году может составить $31,8 трлн. Обещанные Дональдом Трампом генералам и адмиралам расходы на оборонные цели превысят 3,14% от ВВП. Как минимум для Соединенных Штатов выполнение плана в 5% к 2035 году пока выглядит вполне реальным.
В долларах больше
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Предположим, что все 32 страны НАТО к 2035 году достигнут всех поставленных в июне 2025 года целей. Какими будут их оборонные расходы?
Аналитики SIPRI на основе данных Международного валютного фонда и собственных оценок дают следующий прогноз. При достижении показателя 3,5% ВВП (основные инвестиции в оборону) в 2035 году общие расходы стран НАТО составят почти $2,939 трлн. США будут тратить около $1,569 трлн. Европейские страны, Турция и Канада — $1,37 трлн. Из европейских стран—членов НАТО больше всего будут расходовать Германия — $230,4 млрд, Великобритания — $182,6 млрд, Франция — $154,8 млрд и Италия — $110,6 млрд. Планку в $100 млрд пересечет Канада — $119 млрд. (Все расчеты приведены в действующих ценах с учетом действующих обменных курсов.)
Если считать, что всеми странами альянса на 100% будет выполнен план достичь показателя 5% ВВП, то цифры будут следующими. Все страны НАТО в 2035 году инвестируют в оборону и связанные с ней сферы $4,199 трлн. Расходы США все еще будут превышать половину всех расходов блока и составят $2,241 трлн. Германия — $329,1 млрд, Великобритания — $260,9 млрд, Франция — $221,1 млрд, Канада — $170,3 млрд, Италия — $158 млрд. К клубу «$100 млрд» присоединятся Турция ($140,7 млрд) и Испания ($134,6 млрд).
Для сравнения: в настоящее время ни одна страна НАТО, за исключением США, не тратит на оборонные цели более $100 млрд.
Многим странам для достижения цели потребуется увеличить инвестиции в оборону в 2,5–3 раза. Чтобы куда-то прибавить, нужно у кого-то отнять. Главные кандидаты на сокращение в госбюджетах стран НАТО — образование, здравоохранение и статьи на борьбу с изменением климата.
Военные расходы стран НАТО в 2001–2024 годах
|
Источник: Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
Отдельной линией уровень в 5% с подписью «Уровень расходов, требуемый США от стран НАТО»