Дональд Пять Процентов

В сентябре Дональд Трамп заявил, что в 2026 году оборонный бюджет США превысит $1 трлн. Это рекордная сумма. В июне на саммите НАТО в Гааге почти все страны—члены военно-политического альянса взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до уровня 5% от ВВП к 2035 году. С точки зрения военной эскалации — решение беспрецедентное. Еще недавно целевым показателем были 2% от ВВП к 2024 году, но многие страны блока не достигли даже этой цели.

«Квантовый скачок»

25 июня 2025 года главы государств и правительств стран НАТО, принимавшие участие в саммите Североатлантического альянса, одобрили Гаагский план оборонных инвестиций, предусматривающий, что к 2035 году страны НАТО будут ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью.

В документе говорится: «Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону. Союзники по НАТО станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО в области потенциала. Союзники по НАТО договариваются представлять ежегодные планы, отражающие надежный пошаговый путь к достижению этой цели. Также союзники по НАТО будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно, в частности, на защиту нашей критически важной инфраструктуры, наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы. Динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей в области потенциала».

«Это квантовый скачок, который является амбициозным, историческим и фундаментальным для обеспечения нашего будущего»,— прокомментировал этот план генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Скачок, похоже, действительно «квантовый» — измеряется сотнями миллиардов долларов. Но конкретные суммы — чуть позже. А пока — общие вопросы. Достижима ли поставленная цель? Какой ценой? Откуда взялась цель в 5%?

«Оно устарело»

Проще всего ответить на вопрос о происхождении таргета 5%. Декларация Гаагского саммита 2025 года была принята под давлением верховного главнокомандующего страны, играющей ключевую роль в НАТО,— Дональда Трампа.

Мировые рекорды 2013 год был последним, когда глобальные оборонные расходы снизились по сравнению с предшествующим годом. Все последующие годы военные расходы ставят рекорд за рекордом. В 2021 году впервые была перейдена отметка в $2 трлн. В 2024 году глобальные военные расходы достигли $2,718 трлн, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Это самое большое в годовом исчислении увеличение со времен окончания холодной войны, по данным SIPRI. Военные расходы в 2024 году увеличили более 100 стран. Более 60% общемирового объема оборонных расходов, $1,635 трлн, приходится на долю пяти стран — США, Китая, России, Германии и Индии. Расходы США выросли за год на 5,7% и составили $997,3 млрд, что соответствует 66% всех оборонных расходов НАТО и 37% оборонных расходов всего мира.

В марте 2016 года кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в телефонном интервью газете The New York Times высказался о блоке НАТО так: «У нас две проблемы с НАТО. Номер один, оно устарело. Когда НАТО было сформировано много десятилетий назад, мы были другой страной. Была другая угроза. Советский Союз был, Советский Союз, а не Россия, который был намного больше России, как вам известно… Прямо сейчас у нас нет никого, кто следит за террором, а мы должны следить за террором… потому что террор сегодня — это большая угроза… Я расскажу вам о проблемах, которые у меня есть с НАТО. Во-первых, мы платим слишком много. Мы тратим… знаете, на самом деле, они даже делают так, чтобы наши проценты были больше. НАТО несправедливо экономически по отношению к нам, к Соединенным Штатам. Потому что оно действительно помогает им больше, чем Соединенным Штатам, и мы платим непропорционально большую долю… НАТО когда-то было превосходным. Сегодня его нужно изменить. Его нужно изменить, чтобы включить террор. Его нужно изменить с точки зрения затрат, потому что Соединенные Штаты несут слишком большую часть расходов на НАТО».

Если коротко, то Дональд Трамп видел в НАТО две проблемы, и обе — первые. 1) Оно устарело. 1) США платят слишком много. В ходе избирательной кампании он неоднократно повторял эти тезисы.

Но после того как он был избран президентом, первая проблема вдруг решилась сама собой.

В апреле 2017 года во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заявил: «Я сказал, что оно устарело. Оно больше не устаревшее… У нас с генеральным секретарем состоялась продуктивная дискуссия о том, что еще НАТО может сделать в борьбе с терроризмом. Я жаловался на это давным-давно, и они внесли изменения, и теперь они действительно борются с терроризмом».

Вторая первая проблема Трампа, судя по всему, осталась. На саммите Североатлантического альянса в Брюсселе в мае 2017 года президент Трамп заявил, что союзники «задолжали» Америке «огромные суммы денег» за прежние годы. Саммит проходил в только что открывшейся новой штаб-квартире НАТО. Трамп сказал, что не будет спрашивать, в какую сумму обошлось строительство нового здания.

Для справки. Строительство здания новой штаб-квартиры НАТО началось в 2010 году. Первоначально бюджет составлял €750 млн, которые потом округлили до «около €1 млрд», затем миллиард долларов превратился в миллиард евро, точнее — «более €1,1 млрд», и наконец окончательная сумма расходов составила €1,23 млрд.

Трамп призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до целевого уровня 2% от ВВП. По итогам 2016 года только 5 из 28 входивших в НАТО на тот момент времени стран расходовали на оборону более 2% ВВП — США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша.

Год спустя, в июле 2018 года, на саммите НАТО в Брюсселе президент Трамп на встрече за закрытыми дверями снова отчитал союзников за то, что те платят недостаточно, и призвал выделять больше, поставив новую цель. В заявлении, которое распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам этой встречи, говорилось:

«В своем выступлении сегодня на саммите НАТО президент предложил странам не только выполнить свои обязательства по выделению 2% ВВП на оборонные расходы, но и увеличить их до 4%». В Twitter Дональд Трамп написал: «Почему только 5 из 29 стран выполняют свои обязательства? США оплачивают защиту Европы, теряя миллиарды на торговле. Необходимо платить 2% от ВВП немедленно, не к 2025 году». На планы Германии добиться целевого показателя 2% к 2030 году Трамп отреагировал словами «Они могут сделать это завтра».

За первый президентский срок Дональду Трампу добиться от «должников» выполнения обязательств не удалось.

Как и когда появились эти обязательства? Пресловутые 5% — это много или мало? Как менялись расходы стран Североатлантического альянса на оборону в прошлом?

Как в НАТО снижали расходы

Военно-политический альянс НАТО был создан в 1949 году. После присоединения к Североатлантическому альянсу Греции и Турции в 1952 году и Федеративной Республики Германия в 1955 году число стран—членов НАТО долгое время оставалось неизменным — 15.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в первое десятилетие после создания НАТО около половины стран, входивших в его состав, тратили на оборонные нужды более 5% от ВВП или чуть меньше. Бельгия — до 4,88% (1954 год). Норвегия — до 5% (1954). Нидерланды — до 5,79% (1956). Греция — до 6,43% (1952). Канада — до 7,37% от ВВП (1953). Франция — до 7,57% (1953). Великобритания — до 10,96% (1953).

США расходовали на оборону больше всех в НАТО — до 15,28% от ВВП в 1952 году.

В конце 1950-х годов все страны НАТО стали снижать военные расходы. В 1960 году только 3 страны из 15 тратили на оборону более 5% от ВВП — США (8,99%), Великобритания (7,09%) и Франция (5,43%). В 1969 году уже две — США (8,63%) и Великобритания (5,5%).

В семидесятые годы XX века общенатовская тенденция на снижение доли военных расходов продолжилась. Великобритания на протяжении этого десятилетия тратила на оборону то чуть больше 5%, то чуть меньше. В США военные расходы снизились с 8,03% ВВП в 1970 году до 4,95% в 1979 году. После кипрского конфликта 1974 года на время выросли расходы двух участвовавших в нем стран — Греции (в 1975–1977 годах они составляли от 5,83% до 5,92%) и Турции (5,12% в 1975 году). Правда, Греция в 1974 году вышла из НАТО в знак протеста против оккупации северной части Кипра и вернулась в альянс только в 1980 году. В Португалии после «революции гвоздик» 1974 года расходы на военные цели резко снизились (в 1970 году — 4,14% ВВП, в 1979 году — 2,03%).

В 1982 году Испания стала 16-м членом НАТО. В 1980-е в большинстве стран альянса уровень расходов на оборону по отношению к ВВП продолжил снижаться. В 1986 году в Великобритании этот уровень последний раз в современной истории был выше 5% от ВВП. Чуть-чуть выше — 5,06%.

США покинули клуб «5% от ВВП» в 1990 году. На фоне распада СССР и системы социализма процесс снижения военных расходов в странах НАТО ускорился. Сравним цифры 1991 и 1999 годов для нескольких стран. Бельгия. Было — 2,29%, стало — 1,39%. Великобритания. Было — 4,12%, стало — 2,42%. Объединившаяся в 1990 году Германия. Было — 1,97%, стало — 1,38%. США. Было — 4,88%, стало — 3,09%. C 1992 по 1999 год расходы европейских стран НАТО на оборону снизились на 22%.

В 1999 году состоялось первое после окончания холодной войны расширение альянса. В состав НАТО вошли Венгрия, Польша и Чехия. На саммите НАТО в Праге в 2002 году были приглашены вступить в альянс и в 2004 году вошли в его состав еще семь стран: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония.

До этого большого расширения на протяжении более чем полувека, с 1949 по 2002 год, в НАТО не принято было обращать внимание на то, сколько именно процентов от ВВП тратит на оборону та или иная страна.

Волны расширения НАТО Волна расширения Год Страны I (основание) 1949 Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция II 1952 Греция, Турция III 1955 Германия IV 1982 Испания V 1999 Чехия, Венгрия, Польша VI 2004 Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония VII 2009 Албания, Хорватия VIII 2017 Черногория IX 2020 Северная Македония X 2023–2024 Финляндия, Швеция Источник: открытые данные.

Единодушие новичков

27 марта 2003 года на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Брадтке (заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам, ответственный за НАТО и ОБСЕ) говорил о том, что все претенденты на членство в НАТО взяли на себя обязательство тратить не менее 2% ВВП на оборону.

На тех же слушаниях Ян Бжезинский (заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и НАТО, старший сын Збигнева Бжезинского) представил более конкретную информацию по каждой из семи стран. Правительство Болгарии согласилось на минимальный уровень расходов на оборону, прогнозируемый на уровне 2,84% ВВП в 2003 и 2004 годах. Эстония приняла обязательство выделить минимум 2% ВВП на оборонные расходы и сосредоточить усилия на улучшении возможностей своих сил быстрого реагирования, одновременно сократив объем ресурсов, расходуемых на территориальную оборону. Парламент Латвии утвердил выделение минимум 2% ВВП на оборонные расходы до 2008 года. Все 12 основных политических партий Литвы привержены обязательству по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Румыния обязуется выделять на оборону не менее 2% ВВП. Парламент Словакии утвердил минимум расходов на оборону на уровне 2% ВВП начиная с 2003 года. Словения взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2008 году.

В 2004 году всем трем балтийским странам и Словакии не удалось выполнить принятые обязательства. Впрочем, многие страны с большим стажем пребывания в составе НАТО также тратили в то время на оборонные цели меньше 2% ВВП.

В 2005 году командующий вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Джеймс Логан Джонс-младший констатировал очевидное, заявив, что 2% из «пола» превратились в «потолок».

В ноябре 2006 года участники саммита министров обороны стран НАТО в Риге взяли на себя обязательство «стремиться к достижению цели в 2% ВВП, выделяемого на оборонные расходы». Но на пресс-конференции по итогам саммита пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай уточнил формулировку: «Позвольте мне прояснить, это не жесткое обязательство, которое они должны выполнить. Но это обязательство работать в данном направлении. И это будет впервые в истории альянса». На просьбу журналиста напомнить, сколько стран уже достигли двухпроцентного целевого показателя и есть ли такие страны вообще, Аппатурай ответил: «Да, насколько я понимаю, есть семь стран альянса, которые достигли двухпроцентного целевого показателя». Согласно данным SIPRI, в 2006 году таких стран было лишь пять — Болгария, Великобритания, Греция, США и Турция. Возможно, Аппатурай пользовался данными аналитиков самого блока НАТО. Или округлил до целого числа расходы Польши и Франции, превышавшие 1,9% ВВП.

За месяц до рижского саммита постоянный представитель США в НАТО Виктория Нуланд заявляла, что 2% ВВП — «пол» оборонных бюджетов. Как показало будущее, генерал Джонс-младший оказался точнее в своих оценках.

Ипотечный кризис

Ипотечный кризис 2007 года в США и последовавший за ним обвал мировых фондовых рынков вылились в мировой экономический кризис. По данным Всемирного банка, в 2009 году спад ВВП в странах Евросоюза составил 4,3%. В 2010 году был зафиксирован рост на 2,2%, в 2011 году — на 2%. В 2012 году экономика стран ЕС пережила новый спад — на 0,8%, в 2013 году показала нулевой рост.

В 2009 году ряды Североатлантического альянса пополнились двумя новыми членами — Албанией и Хорватией.

На оборонных расходах стран НАТО мировой экономический кризис отразился не так сильно, как в свое время распад СССР. И хотя в большинстве стран альянса расходы на оборону в процентах от ВВП в 2013 году были ниже, чем в 2007 году, сильное снижение данного показателя было зафиксировано только в нескольких бывших соцстранах: в Латвии — в 1,7 раза, в Болгарии — в 1,5 раза, в Чехии — в 1,4 раза, в Венгрии — в 1,35 раза, в Албании — в 1,3 раза.

При этом 2% ВВП по-прежнему оставались потолком для всех стран НАТО, кроме трех — США, Греции и Великобритании. Чуть-чуть не дотягивали до потолка Польша и Эстония.

Но о таргете 2% особо не вспоминали. До 2014 года.

Что думают жители стран НАТО о НАТО Перед саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года были опубликованы результаты масштабного исследования общественного мнения, в котором приняли участие 1 тыс. жителей каждой из стран НАТО (за исключением Албании и Черногории, где было опрошено по 500 человек). Главные результаты опроса выглядят так. 60% считают, что безопасность их страны повысилась в результате сотрудничества между североамериканскими и европейскими странами НАТО. В случае референдума о членстве страны в НАТО 70% проголосуют за то, чтобы остаться в НАТО, 14% — за выход из НАТО. 63% респондентов согласны с тем, что их страна должна защищать другую страну НАТО в случае нападения. 76% опрошенных полагают, что их страна должна либо сохранять существующий уровень расходов на оборону, либо увеличить его. Сторонников увеличения расходов больше всего в Албании (80%), Болгарии (61%), Норвегии (60%), Нидерландах (56%) и Швеции (54%). Меньше всего поддерживают увеличение военных расходов жители Исландии (19%), Словении (27%), Люксембурга (28%), Италии (29%), Финляндии и Чехии (по 31%). Сторонников снижения военных расходов больше всего в Северной Македонии (27%), Италии (25%), Словении (23%), Греции и Испании (по 19%).

Крым и Уэльс

«Не жесткое» обязательство довести военные расходы всех стран НАТО до 2% ВВП страны стало жестче по итогам саммита в Ньюпорте (Уэльс) в сентябре 2014 года — через полгода после воссоединения Крыма с Россией. В декларации, принятой по итогам саммита, требование было сформулировано следующим образом. Страны, которые уже тратят не менее 2% своего валового внутреннего продукта на оборону, будут стремиться продолжать это делать. Страны, чьи расходы ниже этого уровня, прекратят снижать оборонные расходы, будут стремиться увеличить расходы на оборону в реальном выражении по мере роста ВВП, будут стремиться достичь установленной цели в 2% в течение десяти лет.

С политической точки зрения решение саммита в Уэльсе объяснялось ответом на «вызовы, брошенные Россией, и на их стратегические последствия», а также на факторы риска и угрозы, исходящие с Ближнего Востока и из Северной Африки. Но это решение можно объяснить и с финансовой точки зрения — дисбалансом в оборонных расходах входящих в альянс стран.

ВВП США и совокупный ВВП всех остальных стран НАТО сопоставимы. При этом на протяжении всей истории Североатлантического альянса Соединенные Штаты тратили на оборону больше, чем все их союзники по блоку, вместе взятые. C 1949 по 1971 год включительно на долю США в среднем приходилось в среднем три четверти оборонных расходов стран НАТО. В 1972 году США впервые направили на оборонные цели менее 70% общих расходов стран НАТО. Самый низкий уровень был зафиксирован в 1980 году — 55,5%. В XХ веке доля США в совокупных расходах колебалась в интервале 63–69%. Правда, следует учитывать, что часть расходов США направляется на цели, не имеющие отношения к НАТО.

В Европе также наблюдается дисбаланс.

Почти половина расходов европейских стран—членов НАТО на оборону приходится на три государства — Францию, Германию и Великобританию.

Так что призыв к остальным участникам альянса достичь двухпроцентной планки выглядит попыткой добиться более справедливого распределения финансового бремени.

К намеченной к исполнению к 2024 году цели большинство стран шли очень медленно. В 2017 году Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. Из 29 стран по итогам года 2% были «полом» только для четырех. В 2020 году в НАТО вошла Северная Македония. По итогам 2020 года из 30 стран только 9 сумели достичь цели в 2% ВВП.

Под занавес

В 2021 году более 2% на оборонные цели потратили только шесть стран НАТО. «Выполнение плана» всеми союзниками к 2024 году, как это было намечено на саммите в Уэльсе, казалось не очень реальным.

Ситуация изменилась после начала СВО в феврале 2022 года. В мае 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда бундесвера объемом €100 млрд и о том, что ФРГ будет инвестировать в оборону более 2% ВВП. В июне Бундестаг утвердил создание специального фонда.

В октябре 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico заявил, что рассчитывает, что члены альянса возьмут на себя обязательства по увеличению оборонных расходов на предстоящем в 2023 году саммите в Вильнюсе.

В январе 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон предложил увеличить расходы на оборону более чем на треть до 2030 года. План предполагал увеличить расходы на период 2024–2030 годов до €413 млрд против действовавшего ранее плана израсходовать в 2019–2025 годах €295 млрд.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года члены альянса приняли на себя новое долгосрочное обязательство — ежегодно инвестировать не менее 2% ВВП в оборону. Два процента из цели, к которой следует стремиться, превратились в обязательный минимум.

В итоговом коммюнике саммита говорилось также, что «во многих случаях для восполнения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех областях в условиях более оспариваемого порядка в сфере безопасности потребуются расходы, превышающие 2% ВВП».

Ошибка президента

10 февраля 2024 года на предвыборном митинге в Конуэе, штат Южная Каролина, бывший (и будущий) президент Дональд Трамп рассказал историю о том, как он заставил союзников по НАТО тратить больше на оборону. Он заявил, что, будучи президентом, предупреждал лидеров НАТО — если их страны не заплатят столько, сколько положено, Соединенные Штаты не станут их защищать: «Президент крупной страны встал и сказал: “Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?” — “Вы не заплатите? — сказал я.— Вы должник?” Он сказал: “Да. Предположим, что это произошло”.— “Нет. Я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы призвал их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам”. И деньги потекли рекой!»

Говоря «платить по счетам», Дональд Трамп был не совсем корректен. И на первом, и на втором президентском сроке Трамп постоянно путал оборонные расходы стран НАТО и финансирование НАТО странами-членами. Так, в мае 2020 года в интервью Fox News он заявлял: «Мы оплачиваем НАТО на 100%».

Совокупные расходы всех 32 стран альянса (в 2023 году в НАТО вступила Финляндия, в 2024 году — Швеция) на оборонные цели составили в 2024 году более $1,3 трлн, по оценке НАТО, а по оценке SIPRI — $1,506 трлн. Эти деньги европейские члены альянса и Канада не «платят США по счетам», а расходуют на собственные нужды.

Кто касается финансирования НАТО, то в 2025 году размер общих фондов НАТО оценивается в €4,6 млрд, что составляет примерно 0,3–0,35% общих расходов стран альянса на оборону. И эти 0,3–0,35% США не оплачивают на 100%. Доля вложений США в общие фонды НАТО (с 7 марта 2024 года по 31 декабря 2025 года) составляет 15,88%. Ровно столько же платит Германия. Великобритания — 10,96%. Франция — 10,19%.

Путаница путаницей, но, вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп возобновил давление на партнеров по НАТО. В четвертый день пребывания в должности президента, 23 января 2025 года, Трамп выступил по видеосвязи на ежегодном заседании Всемирного экономического форума 2025 года в Давосе и сказал следующее: «Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что должно было быть сделано много лет назад. Ранее было всего лишь 2%, и большинство стран не платили, пока не появился я. Я настоял, чтобы они заплатили, и они заплатили, потому что Соединенные Штаты в то время фактически покрывали разницу, и это было несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Очень многое из того, что происходило на протяжении многих лет, было несправедливо по отношению к Соединенным Штатам».

На этот раз Дональду Трампу удалось убедить союзников согласиться на новый целевой показатель. Накануне саммита в Гааге в июне 2025 года американский президент, общаясь с прессой, на вопрос о новом целевом показателе расходов на оборону ответил так: «Я не думаю, что мы должны, но я думаю, что они должны. Мы очень долго поддерживали НАТО. Во многих случаях... оплачивая 100% расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, но я думаю, что страны НАТО должны, безусловно».

Исключительные отказники

Стремиться к целевому показателю 5% ВВП отказалась Испания — и сумела получить освобождение от общего обязательства. Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи с этим заявил: «Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои оборонные инвестиции, но мы этого делать не будем». Он сообщил что расходы страны на оборону будут увеличены до 2,1% ВВП, «ни больше, ни меньше».

Еще один член альянса, которого не коснутся требования вкладывать в оборону 5% ВВП,— Исландия. Эта страна —единственный член НАТО, не имеющий регулярных вооруженных сил. У Исландии есть действующее с 1951 года соглашение с США, в соответствии с которым Соединенные Штаты должны обеспечивать оборону Исландии в случае внешнего вторжения.

В мае 2025 года премьер-министр Криструн Фростадоуттир посетила Брюссель и встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На совместной пресс-конференции Криструн Фростадоуттир заявила, что страна разрабатывает новую стратегию национальной безопасности и обороны. Она также сообщила, что Исландия намерена стремиться к тому, чтобы увеличить до 1,5% ВВП расходы на инвестиции, связанные с обороной (на защиту критической инфраструктуры, защиту сетей, обеспечение готовности гражданской обороны, развитие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы).

Пример Трампа

30 сентября 2025 года сотни американских генералов и адмиралов собрались на базе морской пехоты в Куантико, штат Виргиния. Их вызвали на экстренное совещание, не объяснив, о чем на нем пойдет речь, что вызвало у многих беспокойство и даже панику. Но ничего чрезвычайного на совещании не произошло. Президент США Дональд Трамп выступил перед собравшимися. Он восхвалял армию и обещал вернуть воинский дух, утраченный при Байдене. Трамп заявил: «Я намерен потратить более $1 трлн на наши военные нужды в 2026 году. И это будет самая крупная сумма в истории нашей страны. Дамы и господа, надеюсь, вам понравится. Это огромные деньги. У нас есть все самое лучшее — все виды вооруженных сил получат крупные инвестиции».

Согласно опубликованному в октябре прогнозу Международного валютного фонда, ВВП США в 2026 году может составить $31,8 трлн. Обещанные Дональдом Трампом генералам и адмиралам расходы на оборонные цели превысят 3,14% от ВВП. Как минимум для Соединенных Штатов выполнение плана в 5% к 2035 году пока выглядит вполне реальным.

В долларах больше

Предположим, что все 32 страны НАТО к 2035 году достигнут всех поставленных в июне 2025 года целей. Какими будут их оборонные расходы?

Аналитики SIPRI на основе данных Международного валютного фонда и собственных оценок дают следующий прогноз. При достижении показателя 3,5% ВВП (основные инвестиции в оборону) в 2035 году общие расходы стран НАТО составят почти $2,939 трлн. США будут тратить около $1,569 трлн. Европейские страны, Турция и Канада — $1,37 трлн. Из европейских стран—членов НАТО больше всего будут расходовать Германия — $230,4 млрд, Великобритания — $182,6 млрд, Франция — $154,8 млрд и Италия — $110,6 млрд. Планку в $100 млрд пересечет Канада — $119 млрд. (Все расчеты приведены в действующих ценах с учетом действующих обменных курсов.)

Если считать, что всеми странами альянса на 100% будет выполнен план достичь показателя 5% ВВП, то цифры будут следующими. Все страны НАТО в 2035 году инвестируют в оборону и связанные с ней сферы $4,199 трлн. Расходы США все еще будут превышать половину всех расходов блока и составят $2,241 трлн. Германия — $329,1 млрд, Великобритания — $260,9 млрд, Франция — $221,1 млрд, Канада — $170,3 млрд, Италия — $158 млрд. К клубу «$100 млрд» присоединятся Турция ($140,7 млрд) и Испания ($134,6 млрд).

Для сравнения: в настоящее время ни одна страна НАТО, за исключением США, не тратит на оборонные цели более $100 млрд.

Многим странам для достижения цели потребуется увеличить инвестиции в оборону в 2,5–3 раза. Чтобы куда-то прибавить, нужно у кого-то отнять. Главные кандидаты на сокращение в госбюджетах стран НАТО — образование, здравоохранение и статьи на борьбу с изменением климата.

Военные расходы стран НАТО в 2001–2024 годах Выйти из полноэкранного режима Динамика военных расходов стран НАТО (% от ВВП) Военные расходы стран НАТО в 2001–2024 годах (% от ВВП) Страна Год вступления в НАТО 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Албания 2009 1,31 1,32 1,34 1,38 1,35 1,57 1,82 1,98 1,52 1,56 1,53 1,49 1,41 1,35 1,16 1,10 1,11 1,16 1,28 1,30 1,24 1,21 1,74 2,04 Бельгия 1949 1,28 1,22 1,22 1,16 1,10 1,06 1,10 1,22 1,16 1,09 1,04 1,04 1,00 0,97 0,91 0,90 0,89 0,89 0,89 1,01 1,04 1,16 1,18 1,28 Болгария 2004 2,86 2,78 2,69 2,37 2,24 2,08 2,23 2,13 1,74 1,64 1,31 1,33 1,45 1,31 1,25 1,24 1,22 1,45 3,14 1,59 1,51 1,59 1,94 2,15 Великобритания 1949 2,41 2,49 2,55 2,50 2,42 2,37 2,37 2,49 2,65 2,57 2,50 2,42 2,29 2,18 2,05 1,98 1,95 1,94 1,99 2,16 2,07 2,06 2,23 2,28 Венгрия 1999 1,57 1,60 1,65 1,47 1,41 1,22 1,27 1,18 1,13 1,02 1,04 1,03 0,94 0,86 0,90 1,00 1,19 1,00 1,33 1,75 1,32 1,83 2,05 2,16 Германия 1955 1,31 1,31 1,30 1,25 1,23 1,18 1,15 1,19 1,28 1,24 1,18 1,22 1,16 1,13 1,12 1,13 1,13 1,15 1,24 1,36 1,30 1,35 1,49 1,89 Греция 1952 3,36 3,17 2,56 2,67 2,90 2,83 2,72 3,02 3,27 2,76 2,52 2,48 2,39 2,37 2,48 2,57 2,56 2,70 2,60 3,02 3,80 4,00 2,88 3,13 Дания 1949 1,53 1,51 1,46 1,42 1,31 1,38 1,30 1,35 1,34 1,40 1,31 1,35 1,22 1,15 1,11 1,15 1,14 1,28 1,30 1,37 1,29 1,36 2,00 2,42 Испания 1982 1,63 1,46 1,42 1,43 1,39 1,37 1,36 1,37 1,36 1,38 1,33 1,42 1,27 1,25 1,26 1,13 1,22 1,25 1,22 1,35 1,34 1,41 1,47 1,43 Италия 1949 1,67 1,69 1,70 1,67 1,60 1,51 1,44 1,53 1,55 1,49 1,47 1,42 1,39 1,28 1,20 1,33 1,35 1,35 1,31 1,73 1,66 1,65 1,61 1,61 Канада 1949 1,13 1,12 1,11 1,10 1,11 1,12 1,19 1,25 1,38 1,19 1,19 1,12 1,00 0,99 1,15 1,16 1,35 1,32 1,28 1,39 1,25 1,17 1,25 1,31 Латвия 2004 1,06 1,59 1,68 1,66 1,67 1,80 1,64 1,70 1,42 1,11 1,11 0,94 0,97 0,98 1,07 1,50 1,65 2,13 2,09 2,23 2,16 2,25 2,97 3,26 Литва 2004 1,36 1,27 1,12 1,19 1,16 1,17 1,11 1,13 1,08 0,89 0,80 0,77 0,77 0,88 1,13 1,48 1,71 1,95 1,98 2,05 1,95 2,44 2,71 3,12 Люксембург 1949 0,68 0,59 0,61 0,61 0,58 0,52 0,50 0,36 0,37 0,44 0,38 0,36 0,36 0,37 0,42 0,38 0,50 0,50 0,55 0,58 0,47 0,63 0,77 0,96 Нидерланды 1949 1,43 1,42 1,44 1,42 1,39 1,39 1,35 1,30 1,39 1,32 1,28 1,23 1,16 1,15 1,12 1,14 1,14 1,20 1,29 1,41 1,37 1,30 1,44 1,92 Норвегия 1949 1,70 2,08 1,97 1,84 1,58 1,44 1,46 1,37 1,60 1,51 1,44 1,39 1,41 1,46 1,50 1,62 1,71 1,72 1,84 1,97 1,68 1,46 1,81 2,09 Польша 1999 1,89 1,89 1,90 1,86 1,92 1,91 2,00 1,75 1,79 1,84 1,79 1,80 1,79 1,91 2,13 1,94 1,89 2,02 1,95 2,26 2,22 2,20 3,27 4,15 Португалия 1949 1,45 1,46 1,43 1,51 1,59 1,51 1,38 1,42 1,53 1,49 1,49 1,40 1,44 1,31 1,33 1,54 1,24 1,34 1,37 1,43 1,52 1,39 1,47 1,53 Румыния 2004 2,42 2,29 2,09 2,01 2,01 1,85 1,49 1,40 1,28 1,23 1,24 1,17 1,29 1,35 1,45 1,43 1,73 1,79 1,83 2,00 1,85 1,75 1,60 2,30 Северная Македония 2020 6,10 2,65 2,34 2,38 2,03 1,84 1,95 1,74 1,69 1,38 1,26 1,23 1,17 1,09 0,99 0,97 0,90 0,94 1,16 1,24 1,45 1,58 1,69 2,10 Словакия 2004 1,84 1,78 1,85 1,66 1,69 1,59 1,48 1,46 1,52 1,25 1,07 1,08 0,98 0,98 1,11 1,11 1,10 1,22 1,70 1,90 1,71 1,80 1,84 2,01 Словения 2004 1,31 1,41 1,42 1,44 1,43 1,55 1,45 1,50 1,60 1,62 1,30 1,18 1,06 0,98 0,94 1,02 0,99 0,99 1,06 1,07 1,24 1,30 1,32 1,31 США 1949 3,12 3,45 3,83 4,02 4,09 4,04 4,07 4,45 4,88 4,90 4,82 4,46 4,02 3,68 3,46 3,40 3,30 3,30 3,41 3,65 3,40 3,31 3,30 3,42 Турция 1952 3,58 3,77 3,27 2,67 2,39 2,34 2,20 2,18 2,47 2,27 2,03 2,01 1,92 1,87 1,81 2,05 2,05 2,52 2,69 2,20 1,86 1,66 1,72 1,92 Финляндия 2023 1,14 1,15 1,45 1,47 1,46 1,44 1,29 1,39 1,56 1,49 1,49 1,53 1,54 1,46 1,46 1,43 1,36 1,37 1,36 1,44 1,30 1,59 2,01 2,30 Франция 1949 2,04 2,06 2,11 2,11 2,03 1,98 1,91 1,90 2,10 1,97 1,89 1,87 1,85 1,86 1,87 1,85 1,85 1,85 1,85 2,02 1,98 1,96 1,95 2,05 Хорватия 2009 2,71 2,71 2,03 1,74 1,74 1,67 1,61 1,82 1,77 1,67 1,74 1,66 1,61 1,81 1,75 1,59 1,63 1,54 1,60 1,70 1,97 1,80 1,71 1,79 Черногория 2017 ... ... ... ... 2,69 2,29 1,74 1,87 1,84 1,81 1,75 1,66 1,45 1,47 1,40 1,41 1,36 1,37 1,33 1,74 1,56 1,57 1,52 1,83 Чехия 1999 1,74 1,81 1,88 1,70 1,78 1,57 1,42 1,23 1,31 1,18 1,07 1,06 1,01 0,96 0,94 0,99 0,94 1,08 1,13 1,30 1,35 1,33 1,47 1,92 Швеция 2024 1,77 1,63 1,59 1,43 1,41 1,32 1,30 1,17 1,17 1,19 1,11 1,14 1,12 1,13 1,07 1,06 1,03 1,04 1,10 1,15 1,19 1,33 1,50 2,00 Эстония 2004 1,50 1,66 1,74 1,69 1,45 1,39 1,66 1,77 1,80 1,70 1,67 1,88 1,88 1,90 1,99 2,03 1,97 1,97 2,00 2,26 2,01 2,13 3,00 3,37 Открыть в новом окне Источник: Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Отдельной линией уровень в 5% с подписью «Уровень расходов, требуемый США от стран НАТО»

