Конечно же, в октябре и ноябре финансовые рынки по обе стороны Тихого океана не могли пропустить риторику глав ФРС и Банка России вокруг ключевых ставок — смягчения денежно-кредитной политики инвесторы давно ждали и теперь пристально следят за каждым словом и жестом регуляторов. Очередные их решения явно порадовали биржи России и США соответственно. Однако трендсеттером на финансовых рынках весь год без выходных и отпуска остается Дональд Трамп. Этой осенью ему удалось обвалить крипторынок и крупнейшие площадки Wall Street своими угрозами ввести очередные тарифы на китайский импорт. Но этого любимцу финансистов было мало, и он решил атаковать фьючерсы на нефть, грозя войной нефтеносной Венесуэле, вторичными санкциями за покупку российских углеводородов Китаю и Индии, а под конец октября объявил прямые санкции против двух крупнейших российских нефтекомпаний. Нефть дорожает, в моменте достигая забытых уровней в $70 за бочку. Только пойдет ли рост нефтяных цен на пользу Трампу?