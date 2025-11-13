Акции в режиме ожидания

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о снижении спроса мировых инвесторов на акции. По итогам четырех недель, завершившихся 29 октября, чистые вложения во все фонды акций составили $79,5 млрд. Это почти на четверть ниже инвестиций сентября, но третий по величине результат в этом году. Основной объем средств идет в американские акции, чему способствуют новые шаги ФРС США по снижению ставки, а также активное внедрение искусственного интеллекта «большой семеркой». Российский рынок остается под давлением геополитики и высоких рублевых ставок.

Международные инвесторы стали осторожнее инвестировать в акции. По данным Bank of America, учитывающим данные EPFR, в октябре в фонды акций суммарно поступило $79,5 млрд. Это на $24,4 млрд меньше сентябрьского результата, но третий по величине показатель с начала года. Больший объем средств в этом году мировые инвесторы вкладывали в феврале ($85,4 млрд) и сентябре ($103,9 млрд).

Большой объем покупок начала года традиционен, так как именно в этот период управляющие проводят ребалансировку активов, выбирая наиболее перспективные. Оптимизм тогда был поддержан обещаниями президента США Трампа о дальнейшем снижении корпоративных налогов и установлении тарифов для поддержки американских компаний. Осенний рост спроса на риск был связан с надеждами, что США и Китай после месяцев переговоров смогут заключить торговую сделку.

Небольшое снижение аппетита к риску в октябре может быть связано с эскалацией торговой войны США и Китая в начале месяца. Как отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, инвесторы опасались, что вскрывшиеся «несколько тараканов», как назвал громкие банкротства октября глава JP Morgan Джейми Даймон, оказавшие давление на акции региональных банков США, могут быть больше, чем просто «тараканы». Началось с сентябрьского банкротства автокредитора Tricolor Holdings и поставщика автозапчастей First Brands. В октябре несколько банков заявили, что пострадали от случившегося, среди них и JP Morgan. Инвесторы даже вспомнили о банковском кризисе весны 2023 года.

Индия в аутсайдерах

В октябре рынки развивающихся стран оказались в числе наиболее пострадавших от снижения у инвесторов аппетита к риску. По данным EPFR, за отчетный период клиенты фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на emerging markets, вложили в чистом виде $13,3 млрд. Это почти вдвое ниже притока предшествующего месяца.

Основные инвестиции по-прежнему идут в фонды Китая. До 29 октября инвесторы вложили в китайские акции $10,6 млрд. Это почти в полтора раза меньше сентябрьских покупок ($15 млрд). Несмотря на очередную тарифную перепалку, которая произошла в середине месяца, к ноябрю США и Китай заключили годовую сделку, но перемирие выглядит хрупким и вынуждает инвесторов осторожничать. «По последним макроэкономическим данным, внутренний спрос в Китае вялый, а дефляция и слабый юань добавляют неопределенности. Риск очередного переобувания в воздухе относительно пошлин тоже никуда не ушел, поэтому на этом фоне логичнее взять паузу»,— полагает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Главным аутсайдером октября стали индийские фонды, чистые оттоки из которых выросли с $584 млн до $916 млн. Рост продаж вызван давлением со стороны США. «Вашингтон усиливает негативную риторику в адрес Нью-Дели, что, разумеется, создает дополнительную нервозность среди инвесторов, особенно в свете возможных санкционных сценариев»,— поясняет СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко. Эффект, на ее взгляд, усиливает высокая база, с которой началась распродажа. В последние два года индийские акции были в фаворитах глобальных инвесторов, как итог — чистые привлечения в фонды Индии превысили $35 млрд, что сделало их дорогими по отношению даже к китайским. «Многие инвесторы просто желают зафиксировать свою прибыль»,— считает госпожа Хандошко.

Развитый интеллект

Несмотря на угрозу очередного банковского кризиса в США, в лидерах привлечений остаются фонды американских акций. За месяц объем чистых привлечений в них составил почти $46 млрд, месяцем ранее было $52 млрд. Это самые высокие цифры за год. С начала года в американские акции инвестировано $270 млрд.

Америка остается центром притяжения капитала в связи с ожиданиями дальнейшего снижения ставки ФРС. 29 октября американский финансовый регулятор второй раз подряд снизил ставку: на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых. С вероятностью 60% инвесторы ждут еще одного снижения в декабре. В таких условиях даже притоки в фонды акций остаются на высоком уровне. Но инвесторы, по мнению Алены Николаевой, осторожно подходят к формированию портфеля, выбирая те активы, где можно ожидать хороший апсайд и защиту от инфляции. Приоритет отдается IT, оборонке и энергоинфраструктуре.

В октябре, по данным EPFR, чистые привлечения в фонды, ориентированные на высокотехнологичные компании, составили $17,6 млрд, что на 73% больше результата сентября. Основные потоки идут в акции компаний «большой семерки» — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Apple, Nvidia и Tesla, на долю которых приходится более трети капитализации S&P 500. Ключевым катализатором спроса остается развитие искусственного интеллекта. По словам директора департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслана Клышко, компании сектора продолжают наращивать инвестиции в дата-центры, инфраструктуру и вычислительные мощности. «Несмотря на высокие оценки, сектор остается основным бенефициаром смягчения монетарной политики. Риски перегрева присутствуют, но рынок, судя по динамике последних недель, склонен считать их контролируемыми»,— констатирует господин Клышко.

Япония поманила премьером

Мировые инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям в европейские акции. За неполный месяц фонды на такие активы привлекли менее $1,2 млрд, что вдвое меньше объема инвестиций месяцем ранее и худший положительный результат в этом году. «Снижение интереса к европейским фондам можно объяснить затяжными структурными проблемами региона: слабым ростом, политической фрагментацией и энергетической уязвимостью. Европа воспринимается как “усталый” рынок, где риски давно известны, но драйверов роста по-прежнему не хватает»,— полагает Юлия Хандошко. На притоки в европейские акции, как считает Дмитрий Терпелов, могла негативно повлиять политическая нестабильность во Франции.

Неожиданный рост привлечений зафиксировали аутсайдеры этого года — фонды Японии.

В октябре они привлекли около $2,2 млрд против $1,4 млрд месяцем ранее. Весь приток пришелся на неделю с 23 по 29 октября — вложения составили рекордные за все время наблюдений $5,4 млрд. По мнению руководителя отдела анализа акций Sirius Capital Анны Казарян, интерес инвесторов к японскому рынку был поддержан избранием нового премьер-министра Санаэ Такаити, от которой рынок ожидает стимулирующих мер, снижения налогов и сохранения низких процентных ставок. Другие причины для роста спроса — стабильный курс иены, новый технологический импульс, вызывающий рост интереса к японским компаниям, связанным с искусственным интеллектом и робототехникой. В таких условиях, как отмечает Юлия Хандошко, «Япония воспринимается как тихая гавань на фоне турбулентности в Китае и Индии».

Рублевые и отстающие

В числе аутсайдеров остаются российские фонды акций. По данным Investfunds, чистый вывод средств из таких ПИФов составил 2,5 млрд руб. ($30,9 млн), что на 2 млрд руб. меньше потерь в сентябре. Главная причина низкого спроса — сохранение негативной динамики на рынке. В октябре индекс Мосбиржи под давлением геополитических рисков и высокой ключевой ставки ЦБ впервые с декабря 2024 года опускался ниже 2500 пунктов. Даже с учетом отскока и закрепления возле 2525 пунктов потери индекса с начала месяца составили почти 6%. С начала осени индикатор просел почти на 13%. «Интерес частных инвесторов к активам — не только к акциям, но и золоту, облигациям и так далее — обычно растет по мере роста цены активов. Работает фактор уверенности: раз росло, то и будет расти дальше, а также боязнь пропустить дальнейший рост»,— полагает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Прогноз

В ближайшие два месяца управляющие рассчитывают увидеть традиционное «новогоднее ралли». Продолжению роста, как считает Алена Николаева, будут способствовать не только ожидания по ставке ФРС США, но и проводимые компаниями обратные выкупы акций и избыток ликвидности в системе. На последнее, в частности, указывает размер казначейского счета Министерства финансов США в ФРС, который вырос с начала года в полтора раза, до $940 млрд, а также $7,3 трлн, аккумулированных в фондах денежного рынка. «При любом благоприятном сигнале о мягкости монетарной политики или на фоне других позитивных ожиданий часть этого кэша уходит в риск»,— говорит госпожа Николаева. При этом главным бенефициаром, на ее взгляд, будут американские фонды.

С учетом уровней большинства индексов повторения роста последних месяцев на рынке не ждут. Дмитрий Терпелов предупреждает, что высокие относительно истории мультипликаторы создают вероятность и обратного сценария — фиксации прибыли после сильного роста, если внешний фон или ожидания по траектории снижения ставок неожиданно изменятся. Поэтому, по его мнению, инвесторам следует принимать решения о покупке акций, исходя из среднесрочных перспектив.

В отношении российского рынка акций управляющие менее оптимистичны. По словам Дмитрия Скрябина, потенциал роста ограничен, поскольку в ближайшее время значимых изменений в ДКП Банка России, экономике и бизнесе не предвидится. «Геополитику прогнозировать мы не беремся, но новости с этой стороны могут существенно двинуть рынок, причем как в одну, так и в другую сторону»,— предупреждает управляющий.

Василий Синяев